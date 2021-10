Quelle communication pour les cabinets d'expertise comptable ?

Quelle que soit sa taille, la communication externe d'une entreprise joue un rôle important en contribuant à la construction de son image et de sa notoriété.

Il en va de même pour les cabinets comptables, où la communication apparaît comme essentielle dans leur performance, notamment parce qu'elle joue un rôle important dans la fidélisation de la clientèle.

Avant 2007, la communication pour les professions d'expertise comptable était fortement limitée, la publicité et le démarchage étant tout simplement interdits.

Depuis, le nouveau code de déontologie a permis à la profession (sous certaines conditions), de réaliser des actions de promotions et de communications :

Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.

Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.