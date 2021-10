Communication 3.0 et relation client : vers «une certaine manière d'être» ?

A ce sujet, un article de Karim Stambouli, publié en septembre 2011 dans «Stratégies Magazine» a retenu notre attention : «Nous sommes à l'heure d'une nouvelle révolution qui bouleverse de façon radicale l'écosystème des médias et de la communication de nos sociétés». (...) Plongées au cœur de ces nouvelles attentes non plus du consommateur mais du citoyen, les marques doivent prendre en compte de nouvelles données. Elles se doivent de développer des nouvelles stratégies visant à leur donner le maximum de contenu et de sens. Elles ne peuvent plus faire l'impasse d'un contrat d'engagement.»

Publiée début 2012, l’ouvrage de Marco Tinelli, «Le marketing synchronisé, changer radicalement pour s’adapter au consommateur de l’ère numérique» s’achève sur la phrase suivante : «maintenant que le monde a changé et que tout est possible, que voulez-vous faire ?»

Alors, «depuis que tout est possible», quel a été le choix des marques ? Comment ont-elles abordé la nouvelle ère du marketing technologique ? Pour l’instant, la balance semble pencher en faveur de nouvelles stratégies mercatiques virales, toxiques.

Et si, juste pour voir, elles choisissaient tout simplement la voie d’une saine et bienveillante courtoisie? N’est-ce pas cela qui peut permettre de tisser naturellement le lien de proximité nécessaire à la relation client... à LA relation humaine ?

Selon le Pape François : «notre manière d’être» serait une première réforme essentielle (Extrait de «M,le magazine du Monde» du 21 décembre). Il est bien question ici de «proximité avec le monde»... De grands médias (Le Monde, Le Times et Europe 1) ont fait du saint-homme leur personnalité de l’année 2013. En marge de toute obédience, de toute contrainte de marché, la vague du bon sens et du sens des valeurs ne pourrait-t-elle enfin saisir l’océan