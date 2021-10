L'article 37 du décret du 29 octobre, relatif au nouveau confinement qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre, "instaure une inégalité de traitement entre les commerçants" et "constitue une atteinte disproportionnée et inappropriée à la liberté d'entreprendre", estiment dans leur référé déposé ces élus, tous situés à droite de l'échiquier politique. Cette interdiction va avoir "un effet direct non seulement sur les ressources de ces collectivités mais aussi remettre en cause leur politique d'urbanisme et d'aménagement et plus généralement porter atteinte à la qualité de vie dans ces communes", alertent-ils conjointement.

« Ce qui est essentiel, même durant cette épidémie, c'est de sauver nos commerces de proximité en centre-ville », ajoute le maire de Neuilly-Plaisance Christian Demuynck, un autre requérant dénonçant une décision "mortifère".