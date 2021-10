Commerce équitable : plus que jamais !

Face au dérèglement climatique, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'impact de leur consommation quotidienne sur la planète et agissent par des achats plus responsables. En 2018, le commerce équitable a enregistré une croissance exceptionnelle de 22 % atteignant 1 276 milliards d'euros de ventes.

Les ventes de produits équitables issus des filières internationales ont progressé de 17 % et celles, plus récentes, issues des filières de commerce équitable “made in France” ont cru de 34 %. Ces dernières représentent désormais 34% des ventes totales du secteur. Le panier annuel moyen a triplé en six ans et représente 19 euros.

Plus de partage des richesses, c'est moins de ravages pour la planète

Autre constat, en 2018, pour les filières internationales, les produits équitables sont également labellisés bio dans plus de

84 % des cas.

« Le succès des produits avec une double labélisation bio et équitable montre que les consommateurs comprennent de plus en plus les relations qui existent entre justice économique et justice écologique. Plus de partage des richesses, c'est moins de ravages pour la planète », témoigne Julie Stoll, déléguée générale de Commerce Equitable France.

Qui dit justice économique, dit justice climatique

Les prix pratiqués dans le commerce conventionnel mondial ne permettent pas aux producteurs de s'adapter à ces nouveaux défis. Le commerce équitable, lui, garantit des prix rémunérateurs et une meilleure répartition des richesses permettant aux producteurs d'investir dans des modes de production plus respectueux de l'environnement comme l'agriculture biologique ou l'agroforesterie, deux pratiques agricoles qui contribuent fortement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, interdisant l'utilisation d'engrais de synthèse et favorisant la résilience des exploitations agricoles face aux événements climatiques. (Sources : Agence Bio, Inra).