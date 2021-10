Commerçants parisiens : des applis pour plus de visibilité

Après un premier volet, lancé l'an passé, sur le thème de la fidélisation de la clientèle, le dispositif CoSto, initié par la Semaest, lance une nouvelle initiative. Les commerçants pourront ainsi tester de nouvelles applications pour améliorer leur visibilité. Quatre start-up ont été retenues pour ce projet (lire encadré ci-dessous).

Pour Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris, chargée du commerce et de l'artisanat, « Ce living lab CoSto permet la rencontre des commerçants et de solutions innovantes qui pourront faciliter leur quotidien et dynamiser le tissu commercial de proximité parisien. »

Les commerçants intéressés auront la possibilité de tester gratuitement ces solutions numériques pendant une durée de quatre mois avant de l'acheter si toutefois le résultat est probant.