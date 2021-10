Comment voyager de manière plus responsable ?

Comme le souligne avec raison le moteur de recherche engagé Ecosia, la planète a, elle aussi, besoin de se détendre et de se mettre au vert. Voici six astuces proposées par Ecosia pour voyager de façon plus responsable.

#1 Privilégier les voyages en train

Même si l'idée d'un road trip sur la Côte d'Azur ou la Côte d'Emeraude est plus que tentante, privilégier le train à la voiture réduit le stress, permet de pleinement profiter du paysage et est surtout bien meilleure pour l'environnement. Même sur une courte distance !

#2 Ne rien jeter, plus souvent refuser

En voyage, il est difficile d'éviter les boissons et aliments suremballés. Cependant, limiter son usage du plastique unique est très important. Il suffit d'un peu d'organisation au moment de faire ses valises. Il est primordial de penser aux gourdes, aux tasses ou encore aux couverts en bois réutilisables. Limiter les produits de toilette en optant pour un savon multi-usage fera la différence.

#3 Dormir plus vert dans un éco-hôtel

Lorsqu'il est venu le temps de choisir son hébergement pour les vacances, les logements respectant l'environnement local sont à privilégier. Les chambres d'hôtes sont meilleures que les complexes hôteliers qui viennent d'être construits. Également, les éco-hôtels certifiés ont fait preuve de leur engagement en matière de développement durable.

#4 Explorer les rues

Dans la mesure du possible, il est toujours mieux de visiter son lieu de destination à pied ou à vélo. De nombreuses destinations touristiques offrent des services de location de vélos ; l'expérience, en plus d'être plus écologique, est plus sympathique et plus enrichissante.

#5 Staycation : Passer ses vacances dans sa région !

Encore une fois, la crise sanitaire force les grands voyageurs à découvrir les perles locales sans se déplacer à l'autre bout du monde, et il y en a des jolies choses à découvrir à domicile ! Pas besoin d'aller à l'étranger pour profiter d'un peu de soleil ou pour se détendre. C'est l'occasion de chercher la plage ou le parc national le plus proche, découvrir le dernier restaurant du coin ou se rapprocher de son environnement local.

#6 Réserver son hôtel via une plateforme de voyage responsable

Ecosia Voyage, qui existe depuis un peu plus d'un an, permet à chacun de rechercher et réserver son hôtel de manière responsable en plantant en moyenne 25 arbres par réservation. Grâce aux réservations sur le site, les internautes ont déjà permis la plantation de plus de 360 000 arbres !