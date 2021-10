Comment se porte le marché de l'expertise comptable en ligne

De l'expertise comptable traditionnelle à l'expertise comptable en ligne

Un expert-comptable est une personne inscrite à l'ordre des experts comptables et ayant prêté serment. Il a plusieurs missions. L'expert-comptable est chargé de tenir les comptes des entreprises civiles et commerciales et les organisations à but non lucratif. Il effectue un audit, ou révision comptable des comptes de l'entreprise afin d'évaluer leur régularité. L'expert-comptable a une mission de conseil et d'assistance. Les experts-comptables membres de petits cabinets sont polyvalents tandis que les experts-comptables membres de gros cabinets sont spécialisés et le travail est divisé.

Les nouvelles technologies, l'informatique et la dématérialisation ont mené à une certaine révolution du travail. De nombreux métiers ont dû s'adapter et être modifiés afin de répondre aux besoins de chacun et être en phase avec cette révolution. Celle-ci est passée des caisses électroniques et automatiques dans les magasins, qui permettent de gagner du temps et permettent aux caissiers de s'occuper de plus de clients chaque jour, aux banques qui, grâce au digital, ont facilité la gestion en ligne des comptes par les clients.

Selon une étude de Dell et de l'institut pour le futur, plus de 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. La révolution digitale créée continuellement de nouveaux métiers tout en en faisant disparaitre et transformant certains autres.

L'expertise comptable n'a pas échappé à cette règle. En effet, bien qu'il existe toujours de nombreux cabinets d'expertise comptable classiques, le XXIe siècle a vu émerger des sociétés d'expertise comptable en ligne. Cette émergence est due entre autres, à l'arrivée d'une clientèle plus jeune avec de nouvelles attentes et un besoin de rapidité. Les personnes de moins de 30 ans représentaient en 2017 37% des créateurs d'entreprise n'ayant pas de service comptabilité. Les cabinets d'expertise comptable en ligne s'apparentent à une solution en ligne aux problèmes d'expertise comptable.

Les entreprises ont pour enjeux majeur d'intégrer les nouvelles technologies et les outils digitaux à leurs outils de travail. C'est ce qu'ont fait les cabinets d'expertise comptable en ligne.

A présent, il existe de nombreux outils digitaux utilisés par les experts comptables en ligne afin de tenir la comptabilité.

Les avantages de l'expertise comptable en ligne

Comme expliqué précédemment, de nombreux cabinets d'expertise comptable digitaux se sont développés.

Les principaux avantages que procurent ces cabinets sont des tarifs expert-comptable attractifs, des mises à jour en temps réel et un gain de temps.

Pour l'expert-comptable en ligne, sa profession est moins couteuse que celle d'un expert-comptable classique.

La digitalisation de la profession permet dans un premier temps à l'expert-comptable de réduire ses charges et le temps de traitement de ses dossiers. Ce gain de temps permet à l'expert-comptable en ligne de se concentrer sur les tâches importantes.

Effectivement, l'organisation « zéro papier » due à la dématérialisation des pièces comptables entraine une économie de 20% à 30% du temps de traitement de vos documents pour l'expert-comptable en ligne.

La digitalisation de ses fonctions permet à l'expert-comptable en ligne de dispenser ses services à toute personne quelle que soit sa position.

Enfin, l'utilisation d'outils digitaux permet aux clients de réaliser eux-mêmes certaines tâches facilement, comme enregistrer leurs factures en ligne, ce qui diminue la charge de travail de l'expert-comptable en ligne.

Tous ces avantages dont bénéficie l'expert-comptable en ligne lui permet de proposer des prix attractifs à ses clients, qui sont souvent moins élevés que les prix pratiqués par les cabinets d'expertise comptable classiques.

Les outils digitaux qu'utilise l'expert-comptable en ligne lui permet de traiter les données rapidement et ainsi, d'alimenter la comptabilité de l'entreprise en temps réel. Un état de la situation financière de l'entreprise est fourni plus rapidement. L'entreprise peut alors profiter d'une comptabilité mise à jour en temps réel. L'entreprise est en mesure, grâce à ces outils d'expertise comptable en ligne, de consulter sa comptabilité quel que soit le lieu où il se trouve, en se connectant simplement sur internet.

Tout comme l'expert-comptable en ligne, le client n'est pas tenu de se déplacer puisque sa comptabilité est digitalisée. Il réalise donc lui aussi un gain de temps précieux. De plus, la communication avec l'expert-comptable en ligne est facilitée, il est possible de le contacter par mail ou téléphone et ainsi obtenir une réponse à ses questions rapidement. Les économies que réalisent les cabinets d'expertise comptable en ligne permettent de mettre en place des tarifs attractifs pour les clients.

Les offres sur le marché de l'expertise comptable en ligne

Les offres proposées par les différents cabinets d'experts-comptables en ligne sont assez similaires. En effet, ils proposent des packages adaptés au besoin de chacun ainsi que la possibilité d'obtenir un devis gratuit. Le package ordinaire comprend généralement des éléments de révision et de tenue comme l'enregistrement des opérations comptables, la tenue du bilan comptable et compte de résultat, la déclaration de TVA ou encore le rapprochement bancaire. Des packages plus couteux peuvent également prendre en compte la mise à jour des comptes de résultats, bilan et liasses fiscales en retard. Ces packages se présentent sous forme d'abonnement avec ou sans engagement avec un paiement mensuel.

L'expert-comptable en ligne peut également s'occuper des bulletins de paies et d'aide pour créer son entreprise. En règle générale, l'expert-comptable en ligne propose les mêmes services qu'un expert-comptable classique.

Les experts-comptables en ligne ont recours à des outils, ils peuvent soit créer leur propre logiciel de comptabilité, comme c'est le cas par exemple de Compta Clémentine, qui met à disposition de ses clients sa propre application de comptabilité, soit proposer à ses clients un accès à un logiciel existant comme c'est le cas de LeBonExpertComptable qui propose à ses clients un accès à quickbooks.

Les principaux acteurs sur ce marché de l'expertise comptable en ligne sont Compta Clémentine, Dougs et ECL. Depuis 2014, LeBonExpertComptable, un nouveau sur le marché du cabinet expert-comptable en ligne s'est positionné face à ses concurrents avec plus de 200 clients sur tout le territoire français.