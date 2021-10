Comment se porte la création d'entreprises en ligne ?

Et 2018 semble parti sur des bases encore meilleures, avec un nombre d'immatriculations nouvelles de sociétés dont l'augmentation à deux chiffres oscille entre 11,5 et 15% selon les mois depuis le début de l'année d'après les chiffres de l'INSEE. Dans un tel contexte florissant, les députés débattent actuellement d'un coup de pouce supplémentaire aux créateurs d'entreprise à travers le projet de loi Pacte concernant la croissance et la transformation des entreprises, actuellement en débat à l'Assemblée depuis le 25 septembre et dont le premier article justement lié aux formalités simplifiées de création d'entreprise a d'ores et déjà été adopté. Son objectif : 100% des entreprises nouvelles créées en ligne, suivant une procédure allégée et à guichet unique, pour des frais de création réduits. Un sacré coup de pouce pour la création d'entreprise en ligne qui se porte pourtant déjà bien. Des parlementaires qui semblent donc appliqués à encourager l'entrepreneuriat à travers la simplification mais également la dématérialisation des procédures de constitution en ligne. Et pour cause, la création d'entreprise en ligne présente bien des atouts…

La loi Pacte attendue avec impatience par les entrepreneurs

Si certaines formes sociales bénéficient déjà à ce jour d'un régime ultra-simplifié permettant la réalisation de toutes les démarches d'immatriculation et de création par internet (on pense naturellement en premier lieu aux micro-entreprises, pour lesquelles toutes les démarches de la création auprès du CFE à l'inscription au régime de couverture sociale se fait en ligne), il n'en est pas de même pour tous les régimes juridiques. CFE, greffe du tribunal de commerce, centre des impôts… les formalités et les interlocuteurs différents s'enchaînent en effet pour la majorité des entreprises en constitution : SAS, SARL, EURL etc. Une perte de temps, d'argent mais également une multitude d'interlocuteurs répartis en 7 réseaux de centres de formalités qui n'est en rien faite pour faciliter le parcours du combattant que doit affronter un créateur d'entreprise aujourd'hui dans la plupart des situations.

Désormais avec le projet de loi Pacte, une plateforme unique en ligne pourrait bien remplacer ces différents interlocuteurs et devenir l'unique interlocuteur de l'entrepreneur dans le cadre de son projet de création. Gain de temps, mais également d'argent sont donc en vue pour le secteur, et en débat à l'Assemblée actuellement. Le Ministre de l'économie, Bruno Le Maire, défend d'ailleurs le projet Pacte en soulignant l'intérêt incontestable d'un « guichet unique » permettant donc le contournement des nombreux interlocuteurs et procédures différentes actuellement en place, noyant actuellement l'entrepreneur dans un univers bureaucratique très complexe.

Quel intérêt de créer son entreprise en ligne ?

La mise en place d'une plateforme sous forme de guichet unique offre l'intérêt principal de faciliter le suivi du dossier par l'entreprise. En effet, cette plateforme prévoit la création d'un espace personnel sécurisé pour le créateur d'entreprise, sur lequel la procédure unique est clairement établie, étape par étape, et qui lui permet de télécharger toutes les pièces justificatives en ligne. Ainsi, en quelques clics et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il sera possible de démarrer une création d'entreprise, ou même de suivre son avancée, remplir les formulaires en ligne, voir les documents validés et les pièces manquantes. Outre la simplicité évidente, le gain de temps et l'aspect pratique qui permet à l'entrepreneur d'effectuer les démarches lorsqu'il en a le temps, sans devoir se déplacer ou prendre rendez-vous, l'aspect écologique est également à souligner : fini les impressions de dizaines de pages (généralement près d'une centaine pour la constitution complète incluant toutes les pièces du dossier pour une nouvelle société sous forme de SAS ou SA), tout est dématérialisé. Une économie de papier loin d'être négligeable, à l'échelle des près de 600 000 entreprises constituées chaque année en France.

Agence-Juridique, partenaire majeur de la création en ligne

Si la création d'entreprise peut se faire sans accompagnement, le dirigeant se trouve néanmoins fréquemment seul face à ses doutes, questions ou craintes. Gérer soi-même et sans aide la création d'entreprise peut être une option risquée en particulier sans expérience ou compétence juridique particulière. Une erreur de formalité est vite arrivée, sans parler des risques liés à une constitution hasardeuse comme par exemple des statuts mal rédigés ou comportant des dispositions contraires à la loi. Créer une entreprise impose en effet une certaine maîtrise technique, juridique et comptable.

C'est pourquoi les équipes d'Agence-Juridique vous proposent un accompagnement personnalisé suivant différentes formules économiques et avantageuses qui vous permettront de réaliser en toute quiétude votre création d'entreprise. Du simple conseil à la délégation complète de la procédure d'immatriculation, nos spécialistes vous permettrons non seulement de gagner un temps considérable pour votre activité mais également d'accélérer la création de votre entreprise à proprement parler, ou d'optimiser votre création notamment à travers l'organisation de votre société dans le détail, à travers la très délicate rédaction de ses statuts. Notre suivi personnalisé et notre accompagnement reconnus par les professionnels du secteur font d'Agence-Juridique le partenaire incontournable de votre projet de création d'entreprise. Publication d'un avis de constitution, déclaration de constitution de personne morale, formulaires Cerfa, rédaction des statuts adaptée à vos besoins grâce à une étude détaillée et une compréhension approfondie de votre projet, établissement des différentes attestations et déclarations pour votre compte… nous pouvons réaliser pour votre compte toutes les démarches de création d'entreprise clé en main. Notre garantie : une création d'entreprise rapide, ultra-simplifiée et économique avec l'assurance d'une société correctement constituée et dotée de statuts aboutis et correspondant exactement à vos attentes afin de forger l'entreprise qui vous correspond réellement.

Agence-Juridique vous propose pour ce faire un large panel d'offres afin de s'adapter au plus juste à votre attente : du simple conseil sur la rédaction de vos statuts en passant par la rédaction des différentes pièces du dossier ou encore la gestion complète de la procédure de création pour votre compte, vous trouverez forcément la formule qui vous conviendra. Nos équipes expertes et expérimentées ainsi que nos partenaires spécialisés en droit des affaires vous garantissent une constitution limpide, rapide et parfaitement conforme à vos besoins ainsi qu'aux contraintes légales. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.