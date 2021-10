Comment savoir si une entreprise fabrique vraiment en France ?

Cette première plateforme de visite d'entreprises françaises à distance a déjà séduit plus de 25 entreprises. Accessible à tous gratuitement, France Immersive ambitionne de mettre en lumière les savoir-faire français et de faire découvrir la richesse et l'importance de notre tissu industriel dans un contexte sanitaire et économique bouleversé par la Covid-19.

A travers ces visites immersives et interactives en vidéos 360°, les entreprises ont l'opportunité de valoriser leur production française et les consommateurs peuvent découvrir la fabrication de leurs produits.

Créée il y a 2 ans, Inersio développe des solutions innovantes dans le domaine de la visite virtuelle interactive sur base de vidéos 360°. « Nous avons créé des visites virtuelles à destination des entreprises afin de faire découvrir à distance qui ils sont et leurs métiers à travers un casque de réalité virtuelle. Pendant le premier confinement, nous nous sommes retrouvés à l'arrêt sur ce marché,les salons étant annulés et les boutiques fermées alors que nos clients avaient plus que jamais besoin de valoriser leur production française.Nous avons donc mis à profit notre temps pour créer un outil accessible à tous à distance ! », explique Raynaut Escorbiac, CEO d'Inersio.

Véritable tournant stratégique pour la start-up, la plateforme France Immersive a donc été développée en un temps record et regroupe déjà plus de 25 visites virtuelles représentant 12 domaines variés, allant de l'industrie lourde à l'artisanat de pointe en passant par la culture, le tourisme ou encore l'agriculture. L'entreprise a prévu de doubler ce chiffre pour proposer une cinquantaine de visites sur la plateforme d'ici la fin d'année 2020.

Technologie de pointe au service des entreprises

Avec la crise sanitaire, le monde change et les visites d'usine, pourtant indispensables pour les industriels, doivent se faire différemment. Afin d'immerger au maximum l'utilisateur au sein de l'univers de la marque et de son lieu de production, France Immersive se base sur de la vidéo 360° interactive.

Plus immersive qu'une simple photo, la vidéo 360° permet à l'utilisateur de se promener au sein de l'entreprise et de naviguer simplement entre les différents espaces grâce à des boutons cliquables pour changer de lieux où aller plus loin à travers des photos, vidéos plates, process ou encore voix off. En se téléportant, au cœur du terroir, des méthodes de fabrication ou d'un lieu de production, il se retrouve plongé dans l'authenticité de l'entreprise. L'utilisateur peut ainsi découvrir à son rythme l'histoire de la marque, ses savoir-faire et voir les salariés en action de ses propres yeux pour comprendre comment et dans quelles conditions les produits sont fabriqués.

La visite virtuelle est un véritable relai de croissance. Dans le retail, conquis par l'authenticité du produit, le panier moyen est alors augmenté d'une manière significative (40% constaté en boutique entre 2 clients). Dans l'industrie, la visite d'une ligne de production permet aux commerciaux d'améliorer le taux de transformation (par exemple Progress Silicones utilise la visite immersive pour maintenir son taux de transformation à hauteur des visites physiques). Dans un vignoble, pouvoir se promener grâce à une visite immersive au milieu des vendanges, toute l'année, permet de faire découvrir le terroir et par effet d'accroître les ventes.

Plus de 85 % des entreprises qui proposent une visite physique possèdent une “boutique d'usine”. Le visiteur peut alors acheter les produits dont il a constaté la production ; il existe un lien évident entre la conception, la visite et l'achat. Chez Marius Fabre par exemple,la visite immersive a permis de faire face à l'annulation des journées du patrimoine en accueillant 2000 visiteurs en ligne lors du week-end du 19 septembre dernier. Quotidiennement, plusieurs visiteurs en profitent directement depuis le site web client via la bannière en page d'accueil.

Plateforme dédiée au made in France au service des consom'acteurs

Depuis plusieurs années, le tourisme industriel se développe en France. En 2017, c'est plus de 2000 entreprises qui ont ouvert leurs portes à plus de 13 millions de visiteurs.

Et pour cause, les consommateurs, de plus en plus soucieux de l'impact de leur consommation, sont à la recherche de davantage de transparence afin de choisir un produit en toute connaissance de cause.

La plateforme a été pensée comme une vitrine des savoir-faire français. Toutes les visites d'usine sont regroupées sur une seule et même plateforme visant à promouvoir la fabrication française auprès des consommateurs. Défi relevé pour France Immersive qui fonctionne sur toutes les plateformes (Mac / Pc / iOS / Android...).