Comment réussir une fusion en accompagnant le changement ?

Une fusion d'entreprises s'accompagne de changements profonds. Elle engage l'avenir de chacune des parties dans un destin commun, à tous les niveaux de la hiérarchie.

Elle doit faciliter l'émergence de nouvelles idées créatrices et permettre de tirer profit de la synergie ainsi mise en valeur.

Une fois le contrat signé, les entreprises se retrouvent souvent seules pour décliner la fusion à tous les échelons de l'organisation. Alors, comment éviter tous les écueils possibles tels qu'un retard de mise en œuvre, une dérive financière, une faible cohésion des nouvelles équipes, une stratégie peu communiquée ou mal appliquée ?

En veillant en particulier à la bonne exécution du projet autour de trois axes : l'humain, la communication, et l'organisation. Ce rôle pourra être dévolu à un comité de pilotage, véritable « bras armé » de cette phase de transformation.

Mobiliser les équipes

L'humain est au cœur des entreprises et doit le rester tout au long du projet.

Concrètement, le projet reste à construire ! La fusion, ou la mise en place d'une stratégie de build-up, est souvent motivée par des raisons économiques. La vision de la nouvelle entité doit être créée sous l'impulsion de la direction, mais ce seront les managers et les collaborateurs qui la feront vivre au quotidien.

Par nature, l'humain est réticent au changement qui le fait sortir de sa zone de confort en modifiant ses habitudes.

La transformation de l'entreprise apportera des bouleversements dans les équipes qu'il conviendra de former et d'accompagner pour qu'elles appréhendent mieux ces changements et acquièrent de nouveaux repères. Aussi seront-elles plus confiantes, plus assurées pour faire face à des difficultés substantielles de différents ordres (compétences, culture…).

Les collaborateurs peuvent avoir des peurs ou des freins ; il convient de les rassurer et de les convaincre de l'intérêt de cette opération tant pour l'entreprise, que pour eux-mêmes, au-delà des aspects purement financiers.

La direction des ressources humaines joue un rôle central dans cette transformation de l'entreprise. Au-delà des aspects techniques et légaux, elle se mobilise, en lien avec l'ensemble des directions, pour définir :

un plan de formation approprié ;

un nouvel organigramme adapté ;

les fiches de poste, tout en veillant à la cohésion des équipes.

La culture de la nouvelle entreprise est à construire par tous, et il est essentiel de communiquer sur le projet de l'entreprise.

Communiquer

Une communication efficace, authentique, rassurante et porteuse de sens, doit donner de la lisibilité sur la stratégie, et informer l'ensemble des équipes sur le niveau d'avancement du projet d'entreprise.

Elle véhicule la culture de l'entreprise ainsi que ses valeurs, pour un partage par le plus grand nombre.

Elle apporte des informations et permet en retour de recueillir les ressentis et interrogations des collaborateurs : le canal de l'information est bidirectionnel. Les vecteurs de cette communication doivent se diffuser à tous les niveaux de l'entreprise : de la direction générale jusqu'aux relais au plus proche des collaborateurs, par le biais des managers, pivot de la transformation.

La communication d'un projet clair, débattu et expliqué, est primordiale. Seulement, ces opérations confidentielles et stratégiques sont peu communiquées avant la signature. Les dirigeants doivent s'assurer que leurs équipes bénéficient d'un niveau d'information suffisant. Donner du sens sur la stratégie permet de rassurer les équipes, de les souder et de les embarquer dans une nouvelle dynamique.

Pour être communiquée, encore faut-il que la stratégie de l'entreprise soit clairement définie. Or, celle-ci ne l'est pas toujours.

Bâtir un nouveau projet autour d'une nouvelle vision, est un exercice qui peut être facilité en faisant intervenir un coach externe auprès de l'équipe de direction des entités fusionnées. L'objectif est de faire aboutir une stratégie qui remporte l'adhésion de tous. Sa posture neutre et son regard externe sont des atouts pour accompagner l'équipe de direction dans ses choix et gagner une longueur d'avance. Le coach permet à l'entreprise de cibler les priorités, de les suivre dans le temps, et de les réajuster si nécessaire. La fusion reste une opération de transformation de l'entreprise : accompagner la direction et la ligne managériale dans la gestion de la conduite du changement est nécessaire pour lever les freins et les craintes des collaborateurs.

Maintenant, il convient de dérouler la stratégie adoptée au sein de l'entreprise.

Organiser

L'harmonisation d'un système d'information global de l'entreprise permet de fluidifier les flux informatifs tant sur le plan des outils informatiques que sur le plan des procédures. Il s'agit d'une des réflexions les plus importantes qui mérite d'être engagée avant la signature.

Il peut s'agir d'effectuer une migration du système plus performant d'une des entreprises vers celui de l'autre. Le choix doit être alors clairement communiqué et expliqué afin que la société qui « migre » ne se sente pas spoliée.

Une alternative, plus ambitieuse mais également plus porteuse d'avenir, consiste à profiter de la transformation en cours de l'entreprise pour adopter un nouveau système. Dans ce cadre, plusieurs éléments sont à prendre en considération pour définir les meilleurs supports au fonctionnement de l'entreprise, notamment : les nouveaux outils, les bases de données, le cahier des charges…

Parallèlement, une réflexion doit être menée pour élaborer les référentiels de demain et harmoniser les processus et l'organisation des équipes et services. Dès lors, la mixité des équipes, issue des différentes entités, sera de mise pour accélérer le processus de cohésion et d'acculturation.

Réunir et mobiliser tous les salariés de la nouvelle entité autour d'un projet concret, global et impliquant, va permettre le renforcement des liens au sein des équipes en intra, comme en inter. Elles peuvent ainsi, pour chacune d'entre elles, sentir leurs compétences communes et complémentaires, reconnues et valorisées. La gestion de projet transverse apparaît alors comme un liant nécessaire pour souder et mobiliser la nouvelle force.

En conclusion, la réalisation d'une fusion dans les règles de l'art consomme beaucoup de ressources. L'investissement est gagnant, car il permet de renforcer l'engagement des équipes dans la perspective de bénéfices supérieurs à ceux attendus. L'effet de synergie recherché est là !

Le budget alloué à des professionnels du chiffre et de l'accompagnement sera largement rentabilisé face aux risques majeurs de sous-productivité, de dégradation de l'activité, de démotivation des équipes, de démissions, de désorganisation, etc.

Leur soutien et leur expérience s'avèrent d'autant plus structurant que la démarche est gérée par les dirigeants et leurs salariés en parallèle des activités courantes.

Seul, on va vite ; ensemble, on va loin !

Céline Eudier et Edwige Zandecki, administratrices d'ECE, le réseau actif de l'expert-comptable en entreprise