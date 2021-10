Comment réussir la transformation digitale de nos cabinets en 10 étapes clés ?

En tout état de cause, la digitalisation est un sujet majeur pour les experts-comptables auquel le Conseil supérieur accorde une place de choix. Une chose est sûre, la profession ne doit pas avoir peur de la robotisation des tâches comptables :

il s'agit de considérer que c'est une opportunité d'accélérer les missions des experts-comptables vers le conseil et l'accompagnement au pilotage des entreprises…

Rappelons que l'expert-comptable, bras droit du chef d'entreprise, est le premier conseil de confiance des PME et TPE en France. C'est donc une opportunité exceptionnelle pour la profession de se positionner comme un moteur de la transition numérique des entreprises.

Il est néanmoins difficile d'imaginer accompagner ses clients sur le sujet sans avoir conduit soi-même ce changement en interne… Les cabinets doivent prendre l'incontournable virage. C'est pourquoi, nous partageons avec vous les 10 commandements à retenir pour réussir votre transition numérique :

1. Tes forces et tes faiblesses tu diagnostiqueras.

2. La stratégie de ton cabinet tu définiras.

3. Tes modes de production tu transformeras.

4. Tu automatiseras tout ce que tu pourras.

5. Les métiers tu redéfiniras.

6. Des bonnes pratiques managériales tu adopteras.

7. Au marketing digital tu n'échapperas pas.

8. Des cyber-risques tu te protégeras



9. Le client tu écouteras.

10. Des missions de conseil pour accompagner tes clients tu proposeras.

Bien au-delà de la technologie, il s'agit essentiellement d'une transformation globale qui impacte l'organisation et les missions des experts-comptables. Alors, s'il ne fallait retenir qu'une chose, plus la technologie prend de l'importance, plus l'humain prend de la valeur. Le numérique n'est donc qu'un outil au service de l'homme.

C'est la notion même de cabinet qui doit être repensée :

• repositionner son offre de services ;

• faire preuve d'une grande réactivité face à l'instantanéité de l'information ;

• maîtriser les technologies et innovations pour que celles-ci l'accompagnent dans ses missions

L'agilité du professionnel du chiffre est sa principale vertu.