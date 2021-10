Comment réaliser l'impossible ? La réponse au Grand Sommet de la Motivation

Le taux d'absentéisme a augmenté de 16 % en France depuis 2014 selon une étude réalisée en 2019 par Gras Savoye Willis Towers Watson, spécialiste du conseil en ressources humaines.

La cause de ces chiffres records, qui plombent chaque année de 108 milliards d'euros la compétitivité des entreprises françaises (source : Institut Sapiens) ? La démotivation, la perte de sens, le manque d'envie d'aller travailler.

Alors que l'année 2020 est particulièrement anxiogène, en raison de la pandémie de coronavirus, nombreux sont ceux qui doutent de leur avenir et de la réussite de leurs projets.

Pour cette quatrième édition du Grand Sommet de la Motivation, ses organisateurs ont vu les choses en grand. Dans la salle parisienne mythique du Grand Rex des personnalités célèbres et inspirantes vont venir partager leur expérience, donner des conseils et des clés autour d'un thème fort : Réaliser l'impossible !

« Pour avoir volé en basse altitude pendant longtemps, je sais ce que c'est que de vivre en dessous de ce qu'on peut réellement être, avoir ou faire. On finit par être envahis par cette fadeur, ce manque d'intérêt... Alors qu'il y a tant à portée de mains ! Je veux insuffler un autre mindset aux participants et leur faire comprendre que tout est possible, et surtout le meilleur », explique Didié Gelanor, l'organisateur du Grand Sommet de la Motivation.

Cette année, athlètes de haut niveau et notamment des Champions Olympiques comme Yannick Agnel, conférenciers de renom à l'instar d'Idriss Aberkane et Mickael Aguilar, youtubeurs, et la célèbre spationaute Claudie Haigneré seront de la partie.