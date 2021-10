Comment ouvrir un compte de trading?

Comment choisir un broker

Avant d'ouvrir un compte, vous devez vous assurer que le broker choisi est digne de confiance. Il existe plusieurs marqueurs importants qui montrent les bonnes intentions du broker.

Le courtier est accrédité par un organisme de réglementation renommé. Il existe des organisations qui surveillent le respect des règles du brokerage et l'absence de l'Arnaque trading. La licence peut être délivrée par les organisations suivantes : la Financial Conduct Authority (FCA), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et d'autres. Souvent les informations sur les régulateurs sont placées en haut ou en bas du site Web du broker.

Le courtier a une longue histoire positive. Une société ne naît pas avec un service de qualité. Elle se développe au fil de nombreuses années de pratique. Par conséquent, les courtiers à longue vie sont généralement plus fiables.

Le courtier affiche ouvertement des informations sur le service d'assistance. Un broker honnête gagne de l'argent sur les commissions et les spreads, il n'est donc pas nécessaire pour lui de tromper les clients. De plus, il souhaite s'assurer que les clients sont satisfaits de ses services.

Le courtier soutient de faire des dépôts sécurisés. Un broker fiable garde toujours des informations sur les transactions effectuées par ses clients. Il souhaite également rendre ces informations accessibles au public, car en cas de réclamation, il pourra les montrer. Par conséquent, il ne demandera jamais un paiement d'une manière cachée.

Étapes d'ouverture d'un compte de trading

Pour ouvrir un compte de trading auprès d'un broker fiable comme Admiral Markets vous devez suivre 5 étapes :

S'inscrire dans l'Espace Trader . Vous devez indiquer le pays, le nom, le prénom, l'e-mail, le numéro de téléphone et fournir un mot de passe pour le compte. Appuyez ensuite sur le bouton vert « INSCRIVEZ-VOUS ».

Faire la Demande d'Ouverture de Compte. Dans la fenêtre de navigation qui apparaît, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu « OUVRIR UN COMPTE RÉEL ».

Remplir la demande d'ouverture de Compte Trading. Un questionnaire apparaîtra à l'écran. Choisissez Type de Client (particulier ou entreprise), vérifiez le numéro de téléphone, choisissez le pays de résidence.

Ensuite, il est important de choisir le type de compte de trading qui correspond le mieux à vos préférences. Le compte Invest.MT5 convient aux personnes intéressées par les actions et les ETF. Les restes se concentrent sur le trading de devises, les matières premières agricoles et tropicales, l'énergie, les métaux, les obligations et les indices boursiers. Il est important que tous les types de compte vous permettent d'utiliser le trading algorithmique et de créer vos propres robots de trading. Tous les types de compte conviennent aux débutants et aux professionnels.

Puis, vous devez sélectionner la devise de votre compte de trading et l'effet de levier, cliquer sur « SUIVANT », entrer le code de vérification de numéro de téléphone et cliquer sur « CONFIRMER ».

Envoyer les documents justificatifs. Afin de vérifier votre identité et d'éviter les fraudes, vous avez besoin de télécharger de vos pièces justificatives dans l'onglet « Documents ». Ces documents comprennent : copie de votre pièce d'identité (ou de votre passeport) ; justificatif de domicile ; contrat client qui est généré automatiquement par l'intermédiaire de votre Espace Trader.

Ensuite, vous avez besoin de vérifier votre identité dans le Menu « Vérification ». Il vous faut prendre une photo de vous, une photo de votre pièce d'identité, une photo de vous en tenant votre pièce d'identité à proximité de votre visage.

La liste des documents d'ouverture du Compte de Trading Personnes Morales est légèrement différente et comprend : passeport ou carte d'identité de tous les directeurs de la société et du / des propriétaire(s) bénéficiaire(s) détenant 25% ou plus du capital de la société ; justificatif de domicile pour chaque bénéficiaire propriétaire ; certificat d'incorporation ; un mémorandum ; articles d'association ; le code LEI ; la demande d'ouverture de compte.

Alimenter le compte de trading CFD & Forex. Après vérification du compte de trading, vous pouvez alimenter votre compte Forex dans l'onglet « Virement » avec un virement bancaire, la carte bleue (Visa et Mastercard), PayPal, Neteller, ou Skrill. Après cela, vous pouvez télécharger des plateformes de trading (MetaTrader 4, MetaTrader 5 et WebTrader) et commencer à trader.