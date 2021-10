Comment les outils digitaux participent-ils à la compétitivité des PME et ETI ?

Si, déjà en 2019, la France était au 15e rang du classement numérique de la Commission européenne, avec seulement 71 % de PME françaises possédant un site internet, elle n'a pas rattrapé son retard. Une fragilité qui a de lourdes conséquences économiques en période de crise sanitaire. Cela fait d'ailleurs plusieurs semaines que le Gouvernement incite les entreprises françaises à accélérer leur digitalisation. Or, ce processus n'implique pas uniquement de se doter d'un site internet mais également de se tourner vers de nouvelles technologies. De ce fait, parler de la transformation digitale nécessite de parler de la donnée, qui peut coûter cher, en particulier aux PME et ETI car son utilisation en leur sein est un levier majeur de performance et d'optimisation du business. A ce titre, Invenis, le partenaire data des PME et ETI qui souhaitent tirer toute la valeur de leurs données, partage son expertise sur les technologies modernes d'intelligence artificielle (IA) et de Big Data au service de leurs besoins.

PME - ETI écartées du sujet de la donnée

Dans le contexte économique actuel, la donnée est devenue une ressource fondamentale pour la productivité des entreprises qui se retrouvent contraintes de s'adapter afin de devenir “Data-Driven” et rester compétitives. Il s'agit désormais d'un prérequis pour ne pas disparaitre. Or, si 90 % des entreprises françaises ont conscience de l'importance des données pour être opérationnellement plus performantes, seulement 9 % utilisent des outils d'analyse prédictive (source IDC). Les PME et les ETI sont les premières concernées par ce retard, car, bien que conscientes des bénéfices de cette dernière pour leurs activités, elles n'ont pas assez de moyens et d'infrastructure pour analyser leurs données. Parce que les effets d'une stratégie data apportent des avantages compétitifs importants pour tous les business, il est primordial que les PME et ETI s'approprient les technologies modernes d'analyses de données pour piloter leur business, gagner en efficacité et augmenter leur croissance.

IA et BIG DATA : réussir

sa transformation digitale

Pour amorcer la transformation digitale, nombreux sont ceux qui se tournent vers les technologies de Big Data et d'IA. Or, de nouveaux acteurs ont investi le marché en démocratisant leur accès à toutes les entreprises, comme Invenis qui tente de démocratiser l'analyse de données moderne et notamment l'accès à ceux deux technologies, pour toutes les entreprises. Invenis a édité une solution de Business Intelligence Augmentée et développé une offre de conseil et d'accompagnement, pour rendre les équipes des entreprises compétentes sur les sujets de l'analyse de données. n