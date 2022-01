Comment les Français appréhendent 2022 ?

L’année 2021 a été plutôt faste pour l’emploi, le chômage a nettement diminué après une forte augmentation en 2020, liée à la crise sanitaire. Mais qu’en sera-t-il en 2022 ? Qapa a sondé les Français sur leurs vœux et leurs pressentiments concernant l’emploi dans l’Hexagone. Les personnes interrogées ont été classées en trois catégories, selon leur âge, afin de voir quelle frange de la population est optimiste ou ne l’est pas. Sur l’évolution du chômage, les trois générations sont au diapason. Une majorité pense que l’embellie de l’emploi ne va pas continuer l’an prochain. En ce qui concerne les nouvelles mesures à destination des jeunes qui ne sont ni au travail ni en formation ni dans un établissement d’éducation, les avis sont, en revanche, très partagés. Malgré tout, 39 % des jeunes, 41 % des adultes et 48 % des seniors estiment que les réformes sont une très bonne chose. Même constat pour les mesures dédiées à l’amélioration des dispositifs de formation, avec une plus forte acceptation de toutes les générations. Il s’agit d’une très bonne initiative pour 54 % des jeunes, 52 % des adultes et 58 % des seniors.

L’intérim, le contrat le plus simple à décrocher

Sans grande surprise, les Français sont une large majorité à estimer que l’intérim est le type de contrat le moins compliqué à signer. Ils plébiscitent l’intérim peu importe leur âge avec 39 % de réponses chez les jeunes, 45 % chez les adultes et 41 % chez les seniors. Les CDI arrivent en deuxième position avec 28 % des répondants jeunes, 31 % des adultes, âgés entre 25 et 45 ans, et 32 % des seniors.

Une différence intéressante s’observe cependant entre les générations sur les “vœux” exprimés par les salariés dans leur travail. Là où les jeunes réclament à 39 % une revalorisation salariale, les adultes sont 31 % à simplement vouloir conserver leur emploi. Les salariés de plus de 45 ans souhaitent quant à eux, en majorité, subir moins de pression et de stress liés à leur activité. On remarque également dans cette question que le télétravail et les évolutions induites par la crise ne semblent pas déranger les salariés qui ne sont que 1 % à estimer que limiter le télétravail est leur principal souhait pour l’année 2022. A l’inverse, un salarié sur dix âgé de plus de 25 ans souhaite en priorité effectuer plus de télétravail.