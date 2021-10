Comment les experts-comptables optimisent-ils leur gestion juridique ?

Si l'externalisation existe dans beaucoup de domaines, pour le juridique avoir recours à des avocats est très pertinent, notamment parce que ces derniers engagent leur responsabilité professionnelle. C'est donc un gage de sécurité juridique important.

Le recours à des avocats

Présent au congrès, le cabinet d'avocats Kalexia, créé il y a seulement un an et demi, a reçu de nombreux experts-comptables intéressés par son offre singulière.

« Nous avons choisi de nous positionner uniquement sur les cabinets d'expertise comptable car nous sommes deux professions réglementées, que nous sommes en contact avec des TPE-PME, et que les experts-comptables sont le réceptacle de toutes les questions juridiques de leurs clients », explique sa fondatrice Alexia Tzikas.

« On s'est dit que ce partenariat fonctionnerait puisque c'est un plus pour les experts-comptables d'avoir une expertise juridique à proposer à leurs clients ». Il s'agit en effet d'« un vrai gage de qualité et de valeur ajoutée ».

Depuis son lancement, le cabinet composé de trois avocats associés (deux consœurs spécialisées en droit commercial et fiscalité et un confrère en droit social) et trois juristes ,a réussi à fidéliser certains clients qui lui donnent des missions régulières. « L'avantage est qu'on propose un panel d'opération assez vaste », commente Alexia Tzikas. « C'est du tout-venant, cela peut être de la constitution, de l'approbation de comptes, des baux commerciaux, du contrat… ou bien du conseil sur des opérations compliquées. Parfois on joue aussi le rôle de séquestre dans des opérations de cession de fonds », illustre-t-elle.

« Nos clients nous posent régulièrement des questions sur le RGPD, la gestion des données, la sécurité dans l'envoi des données et beaucoup de demandes de conseil sur des points juridiques précis », confie l'avocate, ravie de traiter des missions variées.

Le cabinet travaille uniquement en B2B, sur forfait à chaque mission, et propose des prix dégressifs si le client a un gros volume de dossiers. « C'est très rare qu'on propose une facture au temps passé car ce n'est pas du tout notre philosophie », explique Maître Tzikas.

Avec la multiplication des réglementations et des obligations de conformité, ce type de cabinet d'avocats va certainement se développer.

L'essor des plateformes de services

Afin d'assurer sécurité juridique, efficacité et excellence, mais surtout de réduire leur temps de gestion des tâches juridiques, les experts-comptables passent de plus en plus par le biais de plateformes en ligne. Ils peuvent ainsi accélérer et garantir de bons services juridiques à leurs clients, notamment pour la publication d'annonces légales (Affichespro.com, Annoncelegale.com) et la délégation des formalités (Formalpro.fr, Legalstart.fr Agence Juridique,…).

L'avantage est que les formalistes professionnels qui travaillent pour ces plateformes ont l'habitude d'échanger avec les greffes et peuvent garantir le bon déroulé des procédures, pour finalement faciliter les interactions entre les experts-comptables et leurs clients.