Comment créer son plan d'action QVT 2020 pour son entreprise ?

Engager les collaborateurs, attirer et fidéliser les meilleurs talents : autant d'enjeux qui posent directement la question de l'épanouissement au travail des collaborateurs et en fait une priorité des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Mais par où commencer ? Comment mettre en place des actions concrètes et efficaces au sein de son entreprise ?

Dans le cadre des Awards du bien-être au travail Bloom at Work, a pu étudier plus d'une centaine de projets QVT développés un peu partout en France. Cette analyse, synthétisée sous la forme d'un guide des meilleures pratiques RH, met en lumière les idées les plus actionnables, innovantes, puissantes mais aussi les plus accessibles, pour inspirer les managers, RH, et toutes celles et ceux qui souhaitent agir et mettre en place un plan d'action QVT pour 2020 !

Le guide est gratuit, accessible à tous. Il est téléchargeable sur le site www.bloom-at-work.com

Cinq problématiques RH clés pour 2020

Le guide des meilleures pratiques RH pour créer son plan d'action QVT 2020 a été réalisé suite aux Awards du bien-être au travail, organisés le 19 novembre dernier à Station F pour diffuser les meilleures initiatives en la matière et valoriser ceux qui les ont lancés. Sur plus d'une centaine de projets étudiés, Bloom at Work a retenu cinq grandes problématiques auxquels ils proposaient des réponses concrètes et ayant prouvé leur efficacité avec des résultats mesurés. Pour chacune, le guide Bloom at Work présente les initiatives les plus intéressantes pour leur originalité, facilité de mise en œuvre et impact.

Problématique n°1 : Au travail : l'enfer, c'est les autres ?

Comment favoriser la rencontre et l'échange entre équipes dans l'entreprise ? Que ce soit pour créer et maintenir de bonnes relations entre collègues, ou pour permettre à l'entreprise de passer le cap d'un contexte compliqué (réorganisations, rachat, fusion…), l'esprit d'équipe est un facteur essentiel du bien-être en entreprise. Au-delà des classiques séminaires, déjeuners d'équipe et team buildings, quelles sont les initiatives les plus originales visant à créer du lien dans l'entreprise.

Cinq projets concrets pour ritualiser des moments authentiques et conviviaux pour resserrer les liens entre collègues sont présentés dans le guide :

- Un grand événement pour fédérer et renforcer les liens (vu à la Banque Populaire AURA)

- Ritualiser un moment convivial pour encourager la transversalité entre métiers (vu chez AirFrance)

- Mettre en place des jeux ludiques pour favoriser la rencontre et l'échange (vu chez Navigacom)

- Créer un lieu de rencontre et d'expérimentation bien-être au travail (vu au WawLab Paris Saclay)

- Un groupe de salariés volontaires pour améliorer l'environnement de travail (vu chez MerAlliance)

Problématique n°2 : Et si on pouvait être la même personne au bureau que dans sa vie perso ?

Comment prendre en compte les besoins de chacun, et permettre à chaque collaborateur de s'épanouir au travail en tenant compte de ses spécificités ? Considérer, valoriser et créer les conditions d'épanouissement des personnalités qui composent les équipes : voici quelques initiatives inspirantes menées en entreprise.

Six projets concrets pour célébrer les personnalités et leur diversité en les plaçant au centre d'actions QVT personnalisées sont présentés dans le guide :

- Permettre aux collaborateurs de s'approprier les locaux avec des œuvres d'art (vu chez Toucan Toco)

- Laisser les équipes s'investir sur des missions à impact positif sur leur temps de travail (vu chez Dataiku)

- Un programme personnalisé pour les salariés en difficulté sur leur poste (vu au Crédit Mutuel Arkea)

- Un drive piéton pour mieux conjuguer vie pro et vie perso (vu chez Mondelez)

- Une posture RH qui met l'employé au centre de sa politique (vu chez Superprof)

- Un mécénat de compétence aux collaborateurs proches de la retraite (vu au Crédit Mutuel Arkea)

Problématique n°3 : Et si les formations au boulot n'étaient plus une corvée ?

Comment engager chacun pour progresser collectivement ? Former leurs collaborateurs en continu pour innover et relever les défis de demain est un enjeu majeur des entreprises. Certaines parviennent à repenser leurs formations traditionnelles, voire même à réinventer les façons d'apprendre pour proposer des expériences d'apprentissage engageantes et efficaces pour faire du bureau un endroit où l'on prend plaisir à progresser et se développer.

Quatre projets concrets pour réinventer la formation pour engager, responsabiliser et favoriser de nouvelles manières d'apprendre sont présentés dans le guide :

- Un programme de partage des compétences et de formation réinventé (vu chez Rumeur Publique)

- Des formations gamifiées pour sensibiliser aux risques santé et sécurité au travail (vu chez FMLogistic)

- Laisser les collaborateurs gérer les budgets sans validation hiérarchique (vu chez Linkvalue)

- Valoriser l'exécution et le droit à l'erreur avec des « Fail board & Fail party » (vu chez Growthtribe)

Problématique n°4 : Le bien-être au travail, c'est l'affaire de tous ?

Comment rendre acteurs les collaborateurs sur les sujets bien-être au travail ? C'est avec la conviction que les premiers concernés devraient pouvoir se saisir du sujet que certaines entreprises lancent des initiatives innovantes. Elles permettent à chacun d'être responsabilisé et d'agir concrètement pour son développement personnel et celui de l'entreprise.

4 projets concrets pour donner à chacun les moyens d'agir concrètement pour son épanouissement professionnel sont présentés dans le guide :

- 15 jours de challenge pour responsabiliser chacun sur son bien-être (vu chez Twelve Consulting)

- Un programme « Detox Mail » pour encourager à réduire l'abondance de mails (vu chez Nespresso)

- Permettre à chacun de participer au développement de l'entreprise (vu chez Welcome at Work)

- Redessiner l'organisation sous forme de pyramide inversée au service du terrain (vu chez Veolia)

Problématique n°5 : Au-delà de "faire", comment “faire savoir” ?

Quel plan de communication pour mettre en valeur les initiatives QVT de votre entreprise ? Certaines communications jouent un rôle essentiel dans l'engagement des collaborateurs. Bien conçues, elles peuvent en effet être d'excellents vecteurs de reconnaissance, marqueurs de valorisation publique, ou moyens de promouvoir des opportunités peu connues des collaborateurs. Découvrez comment certaines entreprises tirent leur épingle du jeu en la matière.

Quatre projets concrets pour communiquer pour rendre visibles les projets, les personnes engagées et les opportunités au sujet du bien-être dans l'entreprise sont présentés dans le guide :

- Un « salaire émotionnel » pour redistribuer les feedbacks gratifiants (vu chez Bridge for Billions)

- Un mur d'enveloppes pour favoriser la reconnaissance en interne (vu chez DHL)

- Un jeu de cartes pour présenter les opportunités QVT (vu chez Harmonie Mutuelle)

- Un espace physique culturel où chacun peut lancer des initiatives (vu chez Faurecia)

Trois conseils pour passer à l'action sans se tromper

Des 100 projets reçus dans le cadre des Awards du bien-être au travail, trois tendances centrales se dégagent. Bloom at Work partage dans son guide trois conseils clés qui en découlent pour finaliser un plan d'action QVT sans se tromper :

- Impliquer les équipes dans les projets QVT

- Prendre le temps de donner du sens à ses actions

- Penser ses projets QVT sur le long terme.