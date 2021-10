Comité consultatif de l'EPA Paris-Saclay en fonction

Le Comité consultatif est un organe de la gouvernance de l'EPA Paris-Saclay. Il est saisi par le Conseil d'administration « des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d'équipement et d'aménagement de l'Etablissement public, les plans d'investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Lors de sa première séance, le Comité a élu à sa présidence Cédric Villani, député de la 5e circonscription de l'Essonne. Par ailleurs, le Conseil d'administration de l'EPA Paris-Saclay a souhaité saisir le Comité consultatif afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action de la Zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF), ainsi qu'à l'évaluation et la proposition d'actions complémentaires concourant au développement de la vie urbaine sur le territoire de l'Opération d'intérêt national Paris-Saclay.