Colombes : SILIC lance la construction du « Brahms »

SILIC lance la construction de l'immeuble « Le Brahms ». Situé sur le parc d’affaires SILIC Colombes, à l'angle du boulevard de Valmy et de l'avenue Kléber, cet ensemble développera 8 700 m² SHON de bureaux et sera entièrement occupé par Alcatel Lucent. La livraison étant prévue en juillet 2014. Conçu en partenariat avec le groupe GA et le cabinet d’architecture Paul Mayla et Associés, ce nouvel immeuble tertiaire vise la certification HQE. Il sera équipé des dernières technologies développées par GA, comme par exemple l’échangeur de chaleur qui permet de récupérer plus de 85 % des calories de l'air extrait pour les apporter à l'air entrant ou encore My Gapéo, un système qui encourage les démarches responsables, où chaque utilisateur devient acteur de sa propre consommation énergétique.

Cette opération permet de poursuivre le développement du Parc SILIC Colombes qui représente à ce jour 74 900 m² construits de bureaux et activités, répartis dans 11 immeubles. Il compte 25 sociétés locataires représentant 2 500 emplois.