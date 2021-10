Colloque sur les préjudices commerciaux des entreprises

L’Association française des juristes d’entreprises (AFJE) et les Avocats conseils d’entreprises (ACE) organisent un colloque sur le thème : les préjudices commerciaux des entreprises, analyse concrète des principales difficultés d’évaluation, le mercredi 3 avril, de 8h30 à 13h, à l’Auditorium Allianz, 87 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement.



Au programme :

8h30 : Accueil

8h45 : Début des travaux ‐ Ouverture

‐ Yves Gérard : Conseiller doyen à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

‐ Hervé Delannoy : Président de l'AFJE

‐ Emmanuel Raskin : Avocat au Barreau de Paris, Président de la Commission Procédure de l'ACE



Débats présidés par Hervé Delannoy et Emmanuel Raskin



9h15 ‐ Identification et qualification des postes du préjudice



Détermination du rôle de l'expert par le juge : Yves Gérard, Conseiller doyen à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

Identification des postes : Alain Martin, Expert près la Cour d'Appel et la Cour de Cassation et Expert‐Comptable



10h30 ‐ préjudices du bilan



Evaluation de l'indemnisation non limitée contractuellement. Pertes d'actifs, de chiffre d'affaire, atteinte à l'actif, atteinte aux résultats : Didier Kling, Président d'honneur du Conseil national des commissaires aux comptes, vice‐président trésorier de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Coût du litige hors frais irrépétibles et dépens.

Perte et influence sur le cours de bourse : Jean‐Baptiste de Courcel, Accuracy



11h30 ‐ Préjudices hors bilan : image, confiance, moral, crédit…



Cédric Berto, avocat au Barreau de Paris, président de la Commission droit économique de l'ACE. Frontière entre l'expertise et le droit : Hubert Bitan, Expert près la Cour d'appel et la Cour de cassation et expert informatique. Comment les Magistrats accueillent‐ils les demandes en ces domaines ? : Yves Lelièvre, président du Tribunal de Commerce de Nanterre et Eric de Montille, juge et ancien vice‐président du Tribunal de Commerce de Créteil.