Colloque sur la saisie immobilière du XXIe siècle le 24 novembre

Les membres de l'Association des avocats praticiens des procédures et de l'exécution (AAPPE) présidée par Frédéric Kieffer, avocat au barreau de Grasse, ont organisé cette journée sur le thème « La saisie immobilière du XXIe siècle – difficultés et solutions ». Ce colloque est validé par l'EFB au titre de la formation continue des avocats pour une durée de six heures.

Au programme

9 h 30 : Accueil de Frédéric Kieffer, président de l'AAPPE.

9 h 40 : Point de vue du créancier poursuivant, avec Natalie Fricero, professeure à l'Université de Nice et Frédéric Kieffer.

10 h 15 : Point de vue du débiteur, avec Claude Brenner, professeur à l'Université de Paris II Panthéon Assas.

11 h 15 : Point de vue du créancier inscrit, avec Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux, et Anne-Sophie Sajous, administrateur de l'AAPPE, avocat au barreau d'Annecy.

11 h 50 : Point de vue du juge - L'office du Jex, avec Edouard de Leiris, conseiller référendaire à la Cour de cassation.

12 h 25 : Point de vue de l'adjudicataire, avec Frédéric Alléaume, administrateur de l'AAPPE, avocat au barreau de Lyon.

14 h 30 : Table ronde autour d'avocats, de magistrats et de professeurs : toutes les questions que vous vous posez et dont vous souhaitez débattre sur la procédure de saisie immobilière.

• Avocats : Emmanuel Joly, ancien président de l'AAPPE, avocat au barreau de Bordeaux et Vincent Rieu, administrateur de l'AAPPE, avocat au barreau de Montpellier.

• Magistrats : Édouard de Leiris, conseiller référendaire à la cour de Cassation, et Cécile Tharasse, vice-présidente du Tribunal de grande instance de Paris - Responsable du service des saisies immobilières.

• Professeurs : Claude Brenner, professeur à l'Université de Paris II Panthéon Assas, et Natalie Fricero, professeure à l'Université de Nice.

* Vendredi 24 novembre, de 9 à 17 h, à la Maison du barreau, 2-4 rue de Harlay, Paris 1er. Renseignements et inscriptions auprès de Véronique Jeandé au 01 34 74 38 95 - jeande.veronique@orange.fr.