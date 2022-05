Colloque sur la preuve à l'épreuve des secrets

Avocats, experts de justice et magistrats donnent rendez-vous aux avocats à la Maison de la Chimie, vendredi 6 mai, autour de deux tables rondes consacrées aux secrets, les uns relatifs, les autres absolus.

Le secret professionnel de l'avocat, absolu par la spécificité et la supériorité que lui confère la loi, souffre de quelques exceptions et peut même apparaître amoindri ou renforcé par la "loi pour la confiance dans l'nstitution judiciaire" selon différents points de vue. La question qui se pose est : quelle confiance y a-t-il entre l'avocat et son client sans l'inviolabilité du secret ?

Le secret de la vie privée - si relatif qu'il n'est ni juge ni journaliste qui n'y porte atteinte- n'en finit pas d'être divulgué.

Le secret des affaires est-il toujours légitiment opposé ?

Entre preuve et secret, les orateurs livreront leur analyse et leurs éclairages sur la manière de préserver l'équilibre des intérêts en présence.