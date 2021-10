Colloque sur l'interprofessionnalité le 8 juillet

Le Syndicat National des Notaires (SNN), l'Association des Avocats Conseils d'Entreprises (ACE), l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) et la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) proposent aux membres des métiers du droit et du chiffre une journée de débats et d'ateliers pour les accompagner dans leur réflexion dans la construction de leur projet interprofessionnel. Ce colloque se tiendra à l'université Paris Descartes, sur le Campus de Malakoff, lundi 8 juillet de 9h à 17h.

