Colloque sur l'indépendance juridique de la personne morale

Ce colloque se déroulera sous la direction d'Anne Danis-Fatôme, maître de conférences-HDR et Laurence Sinopoli, professeure à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, avec le soutien de l'Ecole Doctorale de Droit et Science Politique et du GIP Mission Droit et Justice.

Le colloque est habilité au titre de la formation continue pour 6 heures. Les avocats devront régler 50 euros par chèque à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Les étudiants intéressés pourront s'inscrire gratuitement avec l'accord de leurs professeurs.

L'allocution d'ouverture sera donnée par Dominique Potier, député de Meurthe-et- Moselle et rapporteur de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés-mères du 11 février 2015. La conclusion sera, quant à elle, donnée par Régis Bismuth, professeur à l'École de Droit de Sciences Po.

La journée de travail sera divisée en trois parties : les avancées réalisées en matière d'indépendance des personnes morales, puis les blocages persistants pour terminer sur les évolutions futures en débat.

De nombreux professeurs présenteront leurs points de vue sur ce sujet au cœur du droit des affaires, notamment Emmanuelle Claudel (Université Panthéon-Assas), François-Guy Trebulle (Université Panthéon-Sorbonne), Bruno Dondero (Université Panthéon-Sorbonne), Geneviève Viney (Université Panthéon-Sorbonne), Sophie Schiller (Université Paris Dauphine, ainsi que Maître Emmanuel Daoud.