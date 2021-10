Colloque sur l'évolution du droit des données personnelles

Le CEJEM a été créé en 1997, par suite d’un accord de partenariat entre l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et le Barreau de Paris, afin de favoriser et développer des recherches et enseignements sur les conséquences juridiques et sociologiques du développement des techniques et services multimédia. Il développe des activités qui s’organisent autour de l’usage du multimédia comme objet d’étude et instrument de recherche.

Le colloque, organisé notamment avec le concours des étudiants du master 2 du Droit du multimédia et de l’informatique (DMI), de l’Association des anciens DMI (AADMI), du master 2 Droit de la communication (DTCOM), de l’AFDIT et de l’AFJE se tiendra sous la présidence de François Terré, membre de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, le matin, et de Pierre Leclercq, conseiller honoraire de la Cour de cassation et ancien membre de la CNIL l’après midi.

De nombreux professeurs et praticiens interviendront tels que Nathalie Metallinos, avocat, Bird & Bird, enseignante à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, Sophie Nerbonne, directrice adjointe aux questions juridiques, CNIL, Myriam Quemener, avocat général près de la Cour d’appel de Versailles, Éric Caprioli, avocat, cabinet Caprioli & Associés, vice-président de la FNTC et du CESIN, enseignant à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, Marie-Gaëlle Choisy, direction juridique, groupe Orange, correspondant Informatique et Libertés (CIL), Emmanuel Derieux, professeur à l’université Paris 2 Panthéon-Assas…

Les thèmes suivants seront couverts puis débattus : la directive de 1995, les besoins de réforme et perspectives d’évolution du cadre européen, ainsi que des thèmes divers touchant à la sécurité des données personnelles tels que la cyber-criminalité, les données bancaires, la liberté d’expression, les Télécoms et réseaux sociaux, les données de santé.