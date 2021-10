Colloque "Plaider, pour quoi faire ?"

Avocats et magistrats débattront de l'utilité de la plaidoirie à l'occasion d'un colloque organisé par le barreau de Paris et le Tribunal de grande instance de Paris, qui réunira quelques-uns des plus éminents experts de la question le vendredi 10 mars, de 9h à 12h30, dans le Grand Amphithéâtre de La Sorbonne.