Colloque : « Le coût de l'expertise, l'utile et le vrai »

Vendredi 22 mars 13h45 - 18h - Maison du Barreau - 2 rue de Harlay – 1er ardt



Cette manifestation qui a pour thème cette année « Le coût de l'expertise, l'utile et le vrai » se déroulera à partir de 13h45 à l'auditorium de la Maison du Barreau de Paris (1er ardt) et sera ouverte par Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation et Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation.

S'adressant à tous les professionnels du droit et de l'expertise, elle réunira des experts de justice, des avocats et des magistrats qui se donneront pour mission de décrypter le véritable coût de l'expertise. Les débats s'articuleront en particulier autour des notions de proportionnalité entre le coût et la recherche de la vérité et des notions de charge de l'expertise.