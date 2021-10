Colloque "L’inceste, et après ?" les 2 et 3 décembre

Parce qu’en France une personne sur dix, soit environ 6,7 millions de français, dit avoir subi un inceste et que ce chiffre paraît avoir triplé en 10 ans.

Parce que l’inceste, interdit théorique majeur de nos civilisations, demeure aussi pratique courante dans notre société.

Parce que, malgré les efforts de tous, il se compose toujours de sa prohibition mais également du tabou de son expression.

Ce colloque organisé par l'IDFP a pour ambition de proposer des voies nouvelles pour sortir de la calamité, améliorer

les réponses aux besoins en jeu et renforcer les modes de réparation.

Il réunira personnes intéressées et praticiens concernés pour, au terme de deux jours de partage de savoirs, de pratiques et de propositions innovantes, élaborer un livre blanc.

Initié par Catherine Bourguès, avocat, et sous sa direction, le colloque, dans une visée pragmatique, ouverte et constructive recevra des acteurs de différentes disciplines et notamment : Caroline Eliachef pédopsychiatre, Anne-Emmanuelle Demartini, profeseur d’histoire, Jean-Luc Viaux, expert honoraire et professeur de psychologie, Marie-Pierre Porchy, magistrat, Irène Tery, sociologue, Dominique Sigaud, journaliste-essayiste, Marie-Laure Gamet, médecin sexologue, Catherine Perelmutter, avocat, Adeline Gouttenoire, professeur de droit privé, etc.

Au programme de ces travaux :

L’inceste, à la recherche de la définition perdue

50 nuances d’inceste

Inceste et justice, aujourd’hui

Hors des murs et du silence

Et la société dans tout ça ?

De l'interdit aux réparations

Et bien plus encore...