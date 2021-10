Colloque interprofessionnel sur la preuve

Cette journée se déroulera en présence du président de l'Université Paris II, Guillaume Leyte et de la présidente du réseau Eurojuris France, Sophie Clanchet.

La matinée sera consacrée aux contours du droit de la preuve tandis que l'après-midi se focalisera sur deux thèmes spécifiques : les nouvelles technologies et le contrat.

La journée sera placée sous la direction de Lucie Mayer, professeure de droit privé à l'Université de Sceaux et membre associé du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits de Paris II.

Après une présentation du cadre théorique et jurisprudentiel du «droit à la preuve», plusieurs tables rondes rythmeront la journée.

Programme

10h15 : Requête « article 145 » et secret des affaires

Avec Paul-Louis Netter, vice-président du tribunal de commerce de Paris. Le droit à la preuve se heurte à divers secrets, que le droit protège cependant inégalement.



12h : Les spécificités du droit de la preuve en matière prud'homale

Avec Maître Guillaume Boulan, avocat spécialiste en droit du travail. Sur l'application des ordonnances de la loi travail en matière prud'homale.

• Rétablir, dans la fonction de juger, l'équilibre des forces et l'équité entre l'employeur et le salarié (preuve en matière de discrimination, de harcèlement moral, de temps de travail, de licenciement …)

• Utiliser la preuve comme outil de prévention et de sanction (les présomptions de temps plein, de CDI, les présomptions irréfragables)

• Utiliser pour réguler la fonction de juger (la forfaitisation du préjudice)

14h : Nouvelles technologies, nouvelles preuves

Avec Hervé Pierson, huissier spécialiste de la question.

• Renouvellement de la problématique du respect de la vie privée et du secret des correspondances : fouille de l'ordinateur en présence ou non de la personne concernée, jurisprudence en matière sociale (messages personnels du salarié sur l'ordinateur professionnel etc …)

• Obtention d'une preuve par un procédé technologique : capture d'écran, drone, photo ou vidéo réalisées par smartphone, vidéosurveillance, géolocalisation, problème des logiciels cryptés, sonomètre et autres modes de preuve du bruit, force probante des courriels, SMS et messages publiés sur un réseau social…



16h : Regards transversaux sur la preuve du contrat

• La charge de la preuve : qui doit prouver l'existence et l'exécution du contrat ?

• Les modes de preuve admissibles :

- les exigences particulières en matière de preuve d'un acte juridique (exigence d'un écrit sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité morale de se procurer un écrit…)

- les divers écrits : l'acte authentique, l'acte sous seing privé, l'acte contresigné par avocat, l'écrit électronique

• L'aménagement de la preuve par les parties au contrat : les conventions sur la preuve