Colloque Eurojuris sur le télétravail le 9 juin 2022

Le réseau Eurojuris, 1er réseau d’avocats en France, qui travaille et accompagne cette mutation du travail, organise le jeudi 9 juin à la Maison de l’Amérique Latine un colloque thématique. Ouverte à tous - membres ou non du réseau Eurojuris, cette journée sera organisée autour de réflexions sur les transformations sociétales et juridiques engendrées par le télétravail et de regards croisés de partenaires sociaux, psychologues, sociologues, philosophes et juristes sur le travail aujourd'hui. Cet évènement sera aussi l'occasion de présenter les résultats de l'étude Eurojuris 2022.

Dans un monde du travail en très forte évolution, de nouveaux modes de collaboration pour le salarié et l’entreprise voient le jour. La vague imposée de télétravail liée à la crise sanitaire, a rebattu intégralement les cartes de l’organisation du travail et totalement modifié les rapports, comportements et modes de fonctionnement et d’épanouissement de ces acteurs mais aussi leurs besoins et leurs attentes. L'objectif de cette journée dédiée au télétravail est donc de mieux comprendre le nouvel équilibre difficile à trouver entre les employeurs et les salariés et leurs familles, de recueillir l’avis et le point de vue d’experts mobilisés sur l’ensemble de ces sujets.

Le point de vue des acteurs du travail

Les intervenants de ce colloque, intitulé "Le télétravail mis en examen ! Où en est-on 10 ans après la loi Warsmann ?", tenteront de répondre aux nombreuses questions et enjeux que soulève le télétravail comme : quelle autonomie du salarié dans son travail et quelle articulation entre la vie professionnelle et vie privée ? Quels pouvoirs de direction et de contrôle pour les employeurs ? Quelles responsabilités de l’employeur à l’égard des salariés ? Quelles réorganisations tant dans l’entreprise qu’au domicile ? Quels moyens mis à disposition du salarié pour lui permettre un télétravail épanoui et enrichissant ?

Programme

9h : Café d’accueil

9h15 : Ouverture de la matinée par Benjamin ENGLISH, président de Eurojuris, Magalie MARCHESSEAU, François VACCARO et Guillaume BOULAN du réseau Eurojuris. Présentation des résultats de l’enquête Eurojuris sur le télétravail, réalisée auprès de l’ensemble de son réseau.

Tables-rondes animées par

Sophie BINET, Secrétaire générale de l’Ugict-CGT,

FrançoisASSELIN, Président de la CPME,

Cyril CHABANIER, Président de la CFTC,

François RAFFARIN, Directeur des Ressources Humaines d’Alstom.

Thématiques

Comment trouver le bon équilibre entre :

- d’un côté l’autonomie des salariés, nouvellement recherchée dans leur travail, et de l’autre côté, le contrôle nécessaire du travail et la responsabilité de l’employeur sur la conduite du travail ? vie professionnelle et vie personnelle ?

- le salarié et l’employeur sur ces nouvelles modalités de travail : réflexion sur l’adaptation des locaux de l’entreprise, sur l’adaptation des domiciles des salariés, sur la juste répartition des coûts ?

Comment organiser cette réflexion dans l’entreprise : place des partenaires sociaux, rôle des branches, intervention du législateur ?

Comment prévenir les inégalités que le télétravail peut engendrer ? Inégalités entre les femmes et les hommes, entre les télétravailleurs et les autres, entre zones urbaines et zones rurales ?

12h30/14h : Pause déjeuner

14h : Les points de vue des experts

Le point de vue du médecin du travail sur l’autonomie, l’isolement, la perte des repères, risques psychosociaux, danger et recommandations avec Sophie FANTONI-QUINTON

Le point de vue du juriste : Les freins judiciaires et les insuffisances règlementaires, des propositions pour les lever ou les contourner avec Paul-Henri ANTONMATTEI

Le point de vue du sociologue : Impacts sociologiques de ce changement de mode de travail avec Jean-Claude KAUFMANN Le point de vue du philosophe avec Luc FERRY.

17h15/18h : Questions-réponses

18h : Clôture du colloque avec Benjamin ENGLISH.

Avec la participation de : Guillaume BOULAN (CRTD & Associés – Nanterre), Benjamin English (AVRIL&MARION – Saint-Brieuc), Magalie MARCHESSEAU-LUCAS (Avocadour – Pau), François VACCARO (Orva Vaccaro et associés), Avocats membres d’EUROJURIS. Organisateurs : Thierry VOITELLIER, Ludovic GAUVIN et Benjamin ENGLISH du réseau EUROJURIS.

Informations pratiques

Jeudi 9 juin 2022 de 9h à 18h Maison de l’Amérique Latine – 217 Bd Saint-Germain 75007 Paris.

Accréditation presse sur demande avant le 1er juin par mail : juliette@agence914.fr.

Inscriptions auprès de Eurojuris : : https://www.eurojuris.fr/formations/ateliers/colloque-sur-leteletravail-319.htm#suscribe