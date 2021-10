Colloque et dîner-débat « L'entreprise face à la cybercriminalité »

Phishing, escroquerie, espionnage, piratage de données personnelles, vol de secrets industriels... L'actualité a encore montré que la cybercriminalité est une menace bien réelle et de plus en plus pesante. Les entreprises et leurs données stratégiques sont très exposées, aussi la direction juridique doit opérer sa transformation numérique pour s'armer et protéger au mieux son entreprise.

L'association française des juristes d’entreprise (AFJE), le cabinet d’avocats Étrillard et l'École de Droit de Sciences Po ont donc réuni des experts de la cybercriminalité autour de tables rondes et d'un dîner afin d’apporter toutes les clés aux juristes pour se prémunir et se défendre face à une cybercriminalité grandissante et toujours plus élaborée.

La première table ronde sera consacrée à la répression de la cybercriminalité par le monde pénal, avec les interventions de Jean-Yves Latournerie, préfet chargé de la lutte contre les cybermenaces , Myriam Quéméner, magistrate, auteur d’ouvrages dédiés à la cybercriminalité et Frédérique Dalle, magistrate, anciennement à la section de lutte contre la délinquance astucieuse et la cyber-criminalité (S2) au parquet de Paris.

La deuxième table ronde, intitulée « vivre le cyber-risque pénal dans l’entreprise », moins juridique et plus pratique, se fondera sur les retours d’expérience de Nathalie Laneret, directrice juridique adjointe de Capgemini, Alexandre Menais, directeur juridique d’Atos, et Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et publiques de Microsoft France.

La soirée s’achèvera par un dîner-débat sur l’actualité et les visions prospectives quant aux libertés publiques et la cybersurveillance animé par Edouard Geffray, secrétaire général de la CNIL.