Colloque du Cejen « Numérique et arbitrage : Quel encadrement juridique ? »

L’émergence des nouvelles technologies et leur expansion ces dernières années touchent tous les domaines du droit. Le droit et la pratique de l’arbitrage y sont aujourd’hui confrontés.

C’est pourquoi le master 2 Droit du numérique de l’Université Paris-Panthéon-Assas, avec le concours du master 2 Arbitrage et commerce international (MACI) de l’Université Paris-Saclay, vous invitent à réfléchir à la manière dont l’arbitrage prend en compte les enjeux numériques, en intégrant les préoccupations actuelles de cybersécurité et de protection des données et recourant parfois à des outils tels que la blockchain et l’intelligence artificielle.

Programme :

8 heures 45 : Accueil des participants et petit déjeuner

9 heures 15 : Début des travaux

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Par Jérôme Passa, professeur à Paris-Panthéon-Assas Université et Directeur du Cejen

et/ou un(e) étudiant(e) du Master 2 Droit du numérique.

Modérateur : Valère Ndior, professeur de Droit public à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), président du Réseau Francophone de Droit international.

ARBITRAGE ET SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Par Éric A. Caprioli, avocat, associé fondateur du cabinet Caprioli et Associés, vice- président de la FNTC, membre de la délégation française aux Nations Unies sur le droit du commerce électronique, chargé d’enseignement à Paris-Panthéon-Assas Université.

BIG DATA, ARBITRAGE & PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Par Dany Cohen, professeur des Universités à Sciences Po, directeur de la spécialité contentieux économique et arbitrage du Master Droit économique.

10 heures 45 à 11 heures : interventions dans la salle et pause

BLOCKCHAIN ET ARBITRAGE

Par Claire Leveneur, chargée d’enseignement à Paris-Panthéon-Assas Université.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ARBITRAGE

Par Jean-Baptiste Racine, professeur à Paris-Panthéon-Assas Université.

CONCLUSION

Par Jérôme Huet,professeur émérite de Paris-Panthéon-Assas Université et ancien directeur du Cejen.

12 heures 30 : fin des travaux.

Renseignements pratiques :



Mercredi 15 juin de 8h45 à 12h30.

Université Paris 2 Panthéon-Assas - Salle des conseils, 2e étage.

12, Place du Panthéon, 75005 Paris

Inscription avant le 6 juin.



Organisateurs :

Étudiants Master 2 Droit du Numérique Paris-Panthéon-Assas Université et Étudiants Master 2 Arbitrage et Commerce International de l’université Paris-Saclay.

Matheus Araujo, Joya Cherfan, Aliénor Fougerat, Mathou Koïta, Nathanaël Pascal, Alexandre Paul.

Sophie-Rose Gesret pour la logistique et la coordination.

Colloque validé pour la formation continue obligatoire des avocats.

Avec le concours des étudiants de l'Association des anciens DMI (AADMI), de l'association française de droit de l'informatique et de la télécommunication (Afdit), de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), d'Affiches Parisiennes, de la revue Communication-Commerce électronique, de La Semaine Juridique, Édition Générale et Droit des Affaires (LexisNexis), de la revue Expertise, des Éditions Lextenso, des Éditions Dalloz, Le Journal spécial des sociétés, et de l'AFCDP.