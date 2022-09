Colloque du Cejen « Le numérique basculant le droit de la musique », le 10 novembre 2022

Cela fait certes assez longtemps que le numérique est utilisé en musique : le CD pour sa commercialisation et le peer to peer pour l’échange gratuit de fichiers en sont des exemples. Mais aujourd’hui, l’on constate que le numérique sert de plus en plus à sa création et à sa diffusion par les réseaux : auto-producteurs et sampling deviennent courants ; et la diffusion par le biais de plateformes dépasse la distribution sur des supports. Quelles conclusions juridiques faut-il en tirer ?

C’est pour répondre à ces questions, et à tant d’autres, que le Cejen, en coopération avec les étudiants du Master 2 Droit du numérique, organise son colloque annuel sur le thème « Le numérique basculant le droit de la musique ».

Programme

08 h 45 Accueil des participants – Petit déjeuner

09 h 15 Début des travaux – Présentation du Cejen, par Jérôme PASSA, professeur à l’université Paris Panthéon-Assas, directeur du Cejen

Introduction du colloque, par Jérôme HUET, professeur émérite de l’université Paris Panthéon-Assas

La création numérique de la musique

Président : Jérôme HUET

LES NOUVEAUX CRÉATEURS

Auto-producteur et Beatmaker, par Bertrand LAUSINOTTE, avocat à la Cour, musicien ;

L’usage et l’encadrement du sampling, par Thomas CORDÉ, master Droit des nouvelles technologies, musicien ;

L’intelligence artificielle en musique, par Alexandra BENSAMOUN, professeure de droit à l’université Paris-Saclay

10 h 30 Débats – Pause

LA RÉMUNÉRATION DES CRÉATEURS

Le versement des droits d’auteur, par Jérôme GAUCHER, SACEM, direction juridique ;

Le versement des droits voisins, la non-application de l’article L214-1 CPI et les relations contractuelles, par Stéphanie MAURY, avocate à la Cour

12 h 15 Fin des travaux – Déjeuner libre

14 h 30 Reprise des travaux

La circulation numérique de la musique

Président : Matthieu CHAUBAUD

LE PASSAGE PAR LES INTERMÉDIAIRES

Le rôle de l’éditeur, par Matthieu CHABAUD, master Droit de la communication, MBA administration des entreprises, directeur juridique et administratif à PEERMUSIC France ;

Le rôle du label et du distributeur, par Martin BENECH, master Droit des nouvelles technologies, directeur artistique, musicien ;

Le rôle des plateformes, par Loïc FOUQUET, avocat à la cour, mandataire d’auteurs et d’artistes ;

La concurrence dans la musique numérique par Céline COHEN, avocate à la Cour, LDEIS Avocats ;

LES POSSIBILITÉS DE L’AVENIR

Nouvelles modalités numériques, blockchain, Web3.0, NFT, par Vincent VARET, avocat à la Cour, cabinet Pres-Varet-Killy, professeur associé à l’université Paris Panthéon-Assas ;

Les réformes envisageables, par Jérôme HUET, professeur émérite de l’université Paris Panthéon-Assas

17 h 00 Conclusion par Fabrice ABSIL, agrégateur et directeur de ABSILONE technologies, éditeur.

Renseignements pratiques : Université Paris Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon 75005 Paris, Salle des conseils, 2e étage