Colloque du Cejen

Depuis 2019, la pandémie de Covid a soulevé d'importantes réflexions juridiques. Dans ce cadre, les étudiants du Master 2 Droit du numérique vous proposent de discuter plus particulièrement des enjeux en matière de cybersécurité, accentués par la numérisation de la société.

Comme à l'accoutumé, les débats seront introduits par Jérôme Passa, directeur du Master 2 Droit du numérique et du Cejen, et conclus par le professeur émérite Jérôme Huet, ancien directeur du Cejen.

Programme :

8h45 : Accueil des participants et petit-déjeuner

9h15: Début des travaux

Introduction générale

Jérôme Passa, professeur de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas et directeur du Master 2 Droit du numérique et du Cejen.

Modératrice : Myriam Quéméner, Magistrate et Expert en cybercriminalitéauprès du Conseil de l'Europe

La protection des données personnelles et multiplication des cyberattaques dans le domaine de la santé

Lorraine Maisnier-Boché, avocat (Cabinet McDermott, Will & Emery) et enseignante à l'Université Paris II Panthéon-Assas

La responsabilité des différents acteurs suite à une violation de données personnelles

Merav Griguer, avocat associée (Cabinet Bird & Bird) et enseignante à l'Université Paris II Panthéon-Assas

10h45 à 11h : interventions dans la salle et pause

La cybersécurité et le télétravail

Myriam Quéméner, avocat général près de la Cour d'appel de Paris et docteur en droit

Philippe Coen, président Respect Zone, vice-président Ethique et Réglementation du Comité Stratégique de la Filière des Services Juridiques et du Droit, vice-président de l'AFJE

La position des super-dominants et crise sanitaire : droit de la concurrence et contrôle

Anne-Sophie Choné-Grimaldi, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris-Nanterre, directrice du Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique

12h15 : interventions dans la salle

Conclusion

Jérôme Huet, professeur émérite de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas et ancien directeur du Cejen

Renseignements pratiques

Jeudi 21 octobre 2021 de 8h45 à 12h30.

Université Paris 2 Panthéon-Assas - Salle des conseils, 2e étage.

Inscription avant le 12 octobre.

Contacts : Sophie Gesret ou Louise Bonnel (M2 Droit du numérique)

Courriel : colloque2021.master2dn@gmail.com ou sophie.rose.gesret@gmail.com

Colloque validé pour la formation continue obligatoire des avocats.

Les demandes d'attestation de présence se font par courriel.

