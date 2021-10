Colloque du Cejem « l'internet et les professionnels du droit »

Ce colloque, qui portera sur le thème des relations qu’entretiennent les professionnels du droit avec l’internet, se déroulera sous la présidence de Pierre Leclercq, ancien membre de la CNIL et conseiller honoraire de la cour de cassation, et sera animé par le professeur émérite Jérôme Huet. Il permettra d'évoquer les diverses manières dont ces professionnels sont stimulés par les nouvelles technologies de l'information.

La première partie s’intéressera aux notaires, qui voient s'appliquer de plus en plus l'acte authentique électronique. Maîtres Nathalie Couzigou-Suhas et Jérôme Cauro examinerons la question.

Ensuite, viendra le tour des avocats, tout aussi concernés que ce soit par la procédure électronique, la numérisation de l'acte juridique d'avocat et les échanges de courriers électroniques. Ces questions seront alors traitées par des avocats et professeurs experts en la matière : Patrick le Donne, président de la Commission des nouvelles technologies du CNB, Thierry Piette-Coudol, Eric Caprioli et Jérôme Huet.

La troisième partie s’attachera sur le cas des huissiers de justice qui sont aussi touchés par le numérique, ce que décrira Me Alain Bobant en parlant notamment des constats d'huissiers de justice en ligne.

Enfin, ce colloque s’achèvera sur des questions transversales, comme la liberté d’expression, le secret professionnel ou la protection des données personnelles, évoquées par le professeur Emmanuel Derieux. L’honneur de conclure cette matinée de débats reviendra alors au professeur Jérôme Passa, directeur du Cejem.