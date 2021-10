Colloque Droit Clair le 4 février à la Sorbonne

L'hermétisme du droit est un problème que partagent de nombreux pays de la Francophonie.

Le colloque Droit Clair, organisé par les associations Avijed et Éducaloi, propose de traiter cette question ensemble avec la communauté francophone, et d’explorer les méthodes de conception des lois, contrats ou autre contenu juridique de façon à garantir leur accessibilité et leur lisibilité par le citoyen.

Se joindront à cette réflexion magistrats, avocats, notaires, juristes et universitaires venus de Belgique, du Québec, de France et du Luxembourg.

Cet événement, soutenu par la Commission permanente de coopération franco-québécoise, a pour objectif de poser les jalons d’un réseau international d’experts francophones en matière de communication claire et efficace du droit. Il est accrédité à titre de 8 heures de formation continue des avocats (EFB).

Au programme à partir de 9 h et jusqu’à 18 h des conférences : Comment concevoir des lois, des contrats et des contenus juridiques clairs ?

Qui sont les différents publics cible du droit ? Mieux les connaître pour mieux communiquer.

Atelier pratique : développer l’art d’évaluer la clarté d’une loi, d’un contrat ou de tout autre contenu juridique.

Vers un réseau international d’experts francophones en communication claire et efficace du droit ? Éloge de la clarté.