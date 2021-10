Colloque de l'AFDIT sur l'E-Réputation

Les atteintes à la réputation et à l’image des personnes et des marques sur internet, sujet brûlant, ont des traitements juridiques distincts, moyennement efficaces et contestés. L’AFDIT réunit la CNIL, avocats, juristes, universitaires, magistrats, médecins et les acteurs du marché, pour dresser un constat de la situation actuelle, en France et en Europe. Constat amer : des recours inappropriés, des dommages considérables, économiques pour les entreprises, psychologiques pour les particuliers, fatals pour les jeunes isolés face à leurs écrans. Est-il trop tard ? Faut-il repenser ce droit ? Légiférer ? Trouver des parades techniques ? Verra-t-on émerger un droit de la personnalité numérique ?

André Meillassoux, avocat et président de l’AFDIT, est heureux d’organiser le colloque « E-Réputation : Vie privée, atteinte aux marques sur Internet, Droit à l’oubli. Vers un droit de la personnalité numérique ? Constats, enjeux, prospective » qui se tiendra le 28 novembre de 9h à 17h30 au Conseil National des Barreaux, 22 rue de Londres à Paris.

Auditorium du Conseil National des Barreaux

22, rue de Londres – 75 009 Paris

9h - 17h30

Participation :

120 euros pour les non-membres

50 euros pour les membres AFDIT 2014 - 2015

Participation au déjeuner : 60 euros