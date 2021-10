Colloque de droit collaboratif à l'EFB

La conjoncture actuelle est très favorable pour le droit collaboratif : les demandes de formations se multiplient et tout semble être propice au développement des MARD (modes alternatifs de règlement des différends).

Ce colloque est destiné aux avocats, aux membres des instances représentatives mais aussi aux magistrats et à tous ceux que ce mode alternatif, efficace et innovant, intéresse.

Entre deux tables rondes sur la conflictualité dans la société et la pratique et les prospectives du droit collaboratif, les 14 ateliers et l'afterwork avec une pièce de théâtre surprise. Ce programme fera le tour du droit collaboratif.