Colloque AFJE : le droit au service du secret des affaires

Dans un contexte de guerre économique que se livrent Etats et entreprises, le droit est devenu, à l'instar des technologies de l'information et de la communication une arme essentielle au service de stratégies de conquête des marchés et de défense économique.

Le droit, expression de l'intérêt général, a longtemps été cantonné à son espace d'application. Prolifèrent désormais des dispositifs normatifs extraterritoriaux dans toutes les disciplines du droit : civile, commerciale, financière, pénale, environnementale, des nouvelles technologies. L'éthique et la compliance sont régulièrement instrumentalisées pour promouvoir un droit, des règles, ses intérêts.

Alors que les Anglo-Américains ont intégré depuis longtemps cette grille de lecture des relations internationales dans leur Common Law, les Européens et, notamment les Français, peine à promouvoir des réponses adaptées, opposant bien souvent leurs intérêts et leurs valeurs. Les débats se sont ainsi cristallisés entre secret des affaires et liberté d'expression, protection de l'information et transparence de l'entreprise.

A quelques semaines d'un vote sur la directive européenne sur le secret des affaires, ce colloque est destiné à promouvoir une approche conciliant nos intérêts et nos libertés.

Intitulé "Le droit au service du secret des affaires", ce colloque sera validé au titre de la formation continue des avocats.

L'inscription est gratuite mais obligatoire, à adresser par courriel à l'adresse suivante : afje.midi.pyrenees@gmail.com.

Le colloque se tiendra le mardi 9 février de 14h à 19h.

Toulouse Business School

Grand Amphitéâtre,

20, boulevard Lascrosses

31000 Toulouse