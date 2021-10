Collecte des déchets alimentaires

« Après le bac blanc et le bac jaune, le bac marron s'installe dans les immeubles. Les Parisiens pourront trier dans leur cuisine les déchets alimentaires », annonce Anne Hidalgo, maire de Paris.

Épluchures de légumes, coquilles d'œuf, restes de repas, sachets de thé, crustacés, viandes… L'intégralité des déchets alimentaires est désormais collectée grâce à des outils fournis gratuitement par la Ville de Paris : un « P'tit Bac », un « P'tit Sac » compostable (servant à recueillir les déchets alimentaires de la cuisine) et un Guide du tri. La collecte par les services de la propreté sera réalisée deux fois par semaine, entre 17 et 22 h, selon les secteurs concernés. Une centaine d'ambassadeurs du tri (répartis entre des services civiques, des agents de la Direction de la propreté et de l'eau et des agents du Syctom) vont donner les outils, expliquer le fonctionnement du tri des déchets alimentaires et la démarche de la collecte.