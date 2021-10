Cohen Amir-Aslani nomme David Amiach associé

David Amiach dispose d'une forte expérience dans ses deux domaines de compétences. Il est reconnu pour son expertise pointue dans les dossiers complexes à l'international et accompagne, à ce titre, des clients français et étrangers (ETI, PME ou fonds d'investissement dans leurs opérations d'acquisitions, de cessions d'entreprises ou d'actifs stratégiques, de private equity, de joint-venture ainsi que dans le cadre d'intéressement des équipes dirigeantes.

David Amiach relève le défi de cette promotion avec exigence et détermination : « Par cette association, Gérard Cohen et Ardavan Amir-Aslani me témoignent leur confiance. Elle marque pour moi une nouvelle phase de mon investissement au sein du cabinet et auprès de nos clients. ».

Après avoir exercé au sein du cabinet CGR Legal en contentieux des affaires, David Amiach intègre le cabinet Cohen Amir-Aslani en 2007 où il développe une activité de conseil orientée vers la stratégie de développement de ses clients.

« Son relationnel et sa vision business des dossiers sont des atouts majeurs pour le cabinet » précise Gérard Cohen. « Son approche internationale et sa capacité à trouver des réponses innovantes aux problématiques qui nous sont soumises constituent des facteurs importants de satisfaction de nos clients », témoigne Ardavan Amir-Aslani.

David Amiach a suivi un cursus axé sur l'international et l'entreprenariat, avec un DESS de droit international des affaires de l'Université Jean Moulin Lyon III et un mastère spécialisé (MS) juriste manager international de l'EM Lyon .

A propos du cabinet Cohen Amir-Aslani

Présent à Paris et Téhéran, Cohen Amir-Aslani, cabinet d'avocats d'affaires, accompagne depuis plus de 30 ans, les entreprises et leurs dirigeants, les décideurs ainsi que les grandes familles et les États, en France et à l'international. Il leur apporte une expertise et une vision stratégique au service de leur développement et de la défense de leurs intérêts. Sa participation active dans trois réseaux (Interact Law, Globalaw et IFG) lui assure une présence dans plus d'une centaine de pays.

