COEC : Fabien Galthié et les experts-comptables partagent le ballon

A moins d’un an de la coupe du monde de rugby en France et après avoir remporté le tournoi des Six Nations 2022 en signant un grand chelem, Fabien Galthié a répondu sans détour aux questions du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC), le 29 septembre, devant plus de 4 000 personnes rassemblées pour le 77e Congrès de la profession. Emmené par Lionel Canesi, président du CNOEC, Eliane Leveque-Griffanti, Damien Dreux et Caroline Champenois-Helin, tous habillés du maillot du XV de France, et animé par Nicolas Rossignol, ce grand entretien a abordé la gestion des hommes et des compétences, le leadership, la cohésion d’équipe, la motivation, l’adaptation mais également la gestion de données et le big data au service du management.

« Pas assez expert, ni assez comptable, pour devenir expert-comptable »

« Le choix de Fabien Galthié était évident », a lancé Lionel Canesi au moment de présenter son invité. « L’an dernier, nous avons voulu innover avec des grands entretiens pour s’évader dans des réflexions avec des grandes personnalités, puisque ce sont des meilleurs que nous apprenons le plus ». Le sélectionneur de l’équipe de France de rugby a commencé par se remémorer ses études qui auraient pu le mener au métier d’expert-comptable. « Le rugby était un sport amateur à l’époque, donc après un baccalauréat, dans les années 90, j’ai fait un DUT gestion pour devenir expert-comptable. Puis j’ai bifurqué puisque je n’étais pas assez expert, ni assez comptable, pour devenir expert-comptable ». Un échec qui lui a finalement bien réussi, dix-sept ans de carrière professionnelle, durant lesquels le joueur a remporté des titres nationaux et internationaux. Retraité du sport de haut niveau, il devient entraîneur et tient successivement les reines du Stade Français, du Montpellier Hérault et du RC Toulon, avant de répondre positivement à la plus belle des opportunités : devenir sélectionneur du XV de France.

Sélectionner la meilleure équipe de France

Entre le président des experts-comptables et le sélectionneur des Bleus, quelques similitudes sont ressorties de cet échange. « Il y a beaucoup de différences, mais quelques points communs, notamment sur la notion d’expertise, d’organisation d’une communauté et des équipes, mais aussi sur l’environnement », a lancé Fabien Galthié. Dans ce sens, Lionel Canesi a rebondi directement. « Je crois que nous pouvons faire un triple parallèle entre vous et moi. Mon rôle, comme le vôtre, est de gérer une institution et donc d’essayer de mettre les meilleurs éléments ensemble. Je sélectionne donc la meilleure équipe de France des experts-comptables pour m’accompagner au Conseil national et pour être en mesure de servir la profession avec engagement, de porter des projets, de faire changer les choses et d’innover pour montrer la vraie vision de notre profession, son utilité et sa légitimité. Et enfin, en tant que sélectionneur, nous devons détecter les pépites, les personnes d’avenir de notre métier pour servir l’intérêt général ».

« Le diable se cache dans le détail »

Durant l’échange, les membres du CNOEC ont tenté d’en savoir plus sur le management du sélectionneur des Bleus, notamment le secret d’une bonne performance collective. Avec un grand sourire, Fabien Galthié a répondu avec philosophie. « Le point de départ, c’est que tout est secret, tout est détail, et le diable se cache dans le détail. Une bonne performance collective, c’est avant tout donner du sens à notre aventure collective ». L’organisation et le collectif semblent être primordiaux dans son raisonnement. « J’ai tout réorganisé de façon circulaire, quand j’ai pris la tête de l’équipe. Je ne voulais pas de hiérarchie, mais que des personnes compétentes qui déversent leur savoir-faire autour d’un projet commun ». Pour mettre en place cette stratégie, le sélectionneur s’est appuyé sur trois mots : « rassembler », « fédérer » et « partager ». Il s’est également inspiré de la légion d’honneur en sacralisant la mission qui lui avait été confiée : redonner à ce maillot et à cette équipe, une place forte dans le rugby mondial.

« Le collectif est le point central de la réussite »

Dans un contexte encore particulier, crise sanitaire, énergétique ou encore la guerre en Ukraine où l’incertitude reste constante, le sélectionneur de l’équipe de France a donné son cocktail sportif pour essayer d’atteindre l’excellence dans toutes les circonstances. « Nous devons garder un fil conducteur avec toutes ses bases d’organisation. L’excellence et l’incertitude sont deux éléments difficiles à maîtriser. Mais il faut toujours aller plus loin dans le sens de la mission et donc définir des moyens pour réussir à gagner et à avancer. L’excellence c’est remporter des matchs et des tournois. Pour cela, il faut avoir une culture qui pour nous est centré autour du maillot de l’équipe de France qui est sacré. Nous ajoutons dans un deuxième temps, la vision pour identifier les projets à mener ensemble et ensuite nous suivons la flèche du temps en équipe et nous nous dirigeons vers notre destin en fusionnant nos compétences ». Le président du CNOEC a apprécié ce point et a repris ses éléments pour fixer les bases d’avenir de sa profession. « L’engagement et la cohésion sont importants peu importe où nous travaillons. Le collectif est le point central de la réussite, mais il faut aussi être fier. Je crois que nous aurons réussi notre mandat si nous arrivons à créer une cohésion de toute la profession des experts-comptables ».

La flèche du temps va mener le XV de France de Rugby à la Coupe du monde 2023, en France. Un événement où « l’ensemble de la profession des experts-comptables sera derrière cette belle équipe ».