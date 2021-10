CodinGame dévoile le Top10 des écoles d'informatique françaises en 2020

L'un des effets de la crise a été de mettre en avant le rôle essentiel du métier de développeur dans les entreprises françaises, véritable métier d'avenir. En France, les écoles proposant une formation pour devenir développeur sont de plus en plus nombreuses mais ne se ressemblent pas.

A l'heure des inscriptions dans l'enseignement supérieur, la plateforme CodinGame publie son Top 10 des meilleures écoles de développeurs en France en 2020 afin de guider les jeunes attirés par les métiers de la Tech dans leurs choix d'établissement.

Pour réaliser ce Top 10, CodinGame a analysé les résultats de 9 400 étudiants issus de plus de 144 écoles françaises, ayant participé aux challenges de programmation de CodinGame. Pour ce classement 2020, ont été pris en compte les résultats des étudiants qui avaient participé à au moins un challenge de programmation sur l'année. Le classement de chaque école est le résultat de la moyenne des scores des 10 meilleurs étudiants aux compétitions de code organisées sur la plate-forme.

Paris-Lyon-Grenoble, le trio gagnant

Le classement 2020 fait état d'une certaine homogénéité territoriale et salut les scores d'établissements situés à Paris, Lyon et Grenoble. Ainsi, l'internationale école 42 est à la première place du podium, suivie par ENSIMAG de Grenoble et Télécom ParisTech à la troisième place. Viennent ensuit l'INSA Lyon, l'Université Paris-SUD, l'Ecole Polytechnique à Palaiseau ou encore l'ISIMA à Clermond-Ferrand.