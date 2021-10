Coblence avocats conseille le groupe italien Zucchetti dans le cadre de l'acquisition de PayMyTable

Zucchetti est le 1er groupe italien de logiciels en Europe. Avec plus de 7000 personnes et 2000 partenaires répartis sur 50 pays et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2020, le Groupe Zucchetti est une référence pour les plus de 700.000 clients qui ont choisi la qualité de ses solutions.

L'offre du groupe comprend des logiciels, du matériel et des services innovants conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises de tous secteurs et de toute taille, ce qui permet à ses clients de s'appuyer sur un partenaire unique pour tous leurs besoins informatiques et ainsi de disposer d'avantages concurrentiels majeurs.

PayMyTable est une entreprise technologique qui a développé une large gamme de solutions digitales dédiées au secteur de la restauration qui ont pour but d'augmenter le chiffre d'affaires et d'améliorer la satisfaction client.

Sa plateforme digitale omnicanal offre des solutions qui améliorent l'expérience client, comme la commande digitale avec ses fonctionnalités de click & collect, de commande à table, de bornes de commandes ainsi que la centralisation des commandes de services de livraison tiers. En outre, PayMyTable offre des fonctionnalités supplémentaires comme le paiement mobile, le CRM et la gestion de l'information produit (PIM).

Les facteurs de différenciation clés de PayMyTable sont sa capacité à s'intégrer entièrement à l'infrastructure informatique de ses clients et sa vitesse d'exécution de mise sur le marché

Avec cette acquisition, Zucchetti veut accélérer la croissance de PayMyTable et l'utiliser pour construire la plateforme digitale la plus avancée du marché pour les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du retail. Pour appuyer cet objectif ambitieux, PayMyTable sera bientôt renommé. La direction de PayMyTable ainsi que les équipes resteront en place pour continuer à développer l'entreprise et ses solutions.

Conseils juridiques Acquéreur

Corporate : Coblence avocats - Marion Fabre, associée, et Emmanuel Benvenuti

Due diligence : Coblence avocats

Social - Laurent Guardelli, associé, et Léa Fonseca

IP/IT - Mélanie Erber, associée, et Gauthier Delville

Fiscal - Alexandre Polak, associé, et Thibaut Hubert

Real Estate - Frédéric Coppinger, associé, et Neguine Chizari

Conseils juridiques Cédants

Conseil juridique : PLR Avocats - Pierre-Louis Rouyer, associé, et Antoine Anglès d'Auriac