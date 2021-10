Coblence avocats conseil des actionnaires de BTP Consultants

Apax Partners et Bpifrance annoncent la signature d'un protocole en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Groupe BTP Consultants, spécialiste dans les métiers d'inspection, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de diagnostics dans le secteur de la construction. L'équipe de management emmenée par Roland Le Roux, nommé président du groupe et Jean-François Baron, président de l'entité BTP Consultants, investit significativement dans cette opération.

Coblence avocats (Alexandre Brugière et Alexandre Polak, associés, Barbara Chapron et Thibaut Hubert) a accompagné les actionnaires de BTP Consultants dans le cadre de cette opération dont la finalisation reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. Spécialiste du secteur des TIC (« Testing, Inspection et Certification »), le Groupe BTP Consultants s'est imposé comme référent technique des acteurs du bâtiment et de la conception des projets de rénovation. Créé en 1996, le Groupe BTP Consultants propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, la coordination SPS (« Sécurité et Protection de la Santé »), les diagnostics immobiliers et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM.

Le Groupe BTP Consultants emploie plus de 500 collaborateurs à travers un réseau de 24 agences en France. Avec près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 6000 clients au sein de son portefeuille, le groupe est un acteur national majeur et détient une position de leader en Ile de France sur ses cœurs de métier. Apax Partners, l'un des leaders du private equity en Europe, accompagne actuellement 22 entreprises et dispose de 4 milliards d'actifs sous gestion, pour un savoir-faire reconnu d'excellence qui sera mis au profit de l'expansion du Groupe BTP Consultants, dès son entrée au capital de la société.

Fort du soutien d'Apax Partners et de Bpifrance, le Groupe BTP Consultants ambitionne de poursuivre sa croissance organique et de déployer une stratégie d'acquisitions ciblées. Pour ce faire, l'entreprise entend appuyer son développement en régions et sur des segments à fort potentiel de croissance tels que le BIM (« Building Information Modeling »), l'industrialisation de la construction, la rénovation énergétique, le diagnostic immobilier ainsi que d'autres activités complémentaires.

« Nous franchissons une étape importante dans la transmission progressive du Groupe à son management. Je suis fier du travail accompli par l'ensemble des collaborateurs du Groupe BTP Consultants et certain que le savoir-faire des investisseurs et de la nouvelle équipe dirigeante lui permettra de poursuivre sa croissance basée sur la culture client et l'innovation », souligne Patrick Vrignon, fondateur et président du conseil de surveillance du Groupe BTP Consultants.

Conseils juridiques Cédant

BTP Consultants a été conseillé par Coblence avocats, représenté par Alexandre Brugière et Barbara Chapron, sur les aspects Corporate et par Alexandre Polak et Thibaut Hubert sur les aspects Fiscalité ainsi que par le cabinet Jeausserand Audouard, représenté par Elodie Cavazza et Maxime Aps, en tant que conseil juridique manager.

Conseils juridiques Acquéreurs

Apax Partners et Bpifrance ont été conseillés par le cabinet Hogan Lovells, représenté par Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Alexandre Giacobbi et Pierre Faure pour les aspects Corporate, par Alexander Premont et Luc Bontoux sur les aspects Financement et par Ludovic Geneston et Thomas Claudel sur ceux Fiscalité. Ils ont également été conseillé par le cabinet Chassany Watrelot & Associés, représenté par Julien Boucaud-Maitre, sur les aspects droit social.