Coblence avocats conseil de l’IPSSI

Fondé en 1998 par Charif Hachem, le groupe IPSSI est idéalement situé à travers ses trois campus de Paris, Marne-la-Vallée et Saint-Quentin-en-Yvelines. Le groupe d'écoles possède ses propres titres RNCP et délivre des diplômes allant du BAC+2 à BAC+5 dans les domaines les plus pointus des services iT : le cloud computing, la cybersécurité, le développement fullstack & devops, le big data et l'IA.

Détenteur d'un large réseau d'entreprises partenaires et d'intervenants experts, l'IPPSI affiche un taux d'emploi de ses étudiants proche des 100%. Le positionnement historique de l'IPSSI en tant qu'école de référence en alternance pour les employeurs s'appuie sur une politique d'excellence pédagogique particulièrement porteuse actuellement, alors que les acteurs de la Tech font face à une pénurie de talents. Cela a permis au groupe d'attirer un nombre croissant d'élèves ces dernières années (près de 1000 étudiants à la fin de l'année scolaire 2022) et d'atteindre 10m€ de revenus en 2022 pour un EBITDA se situant autour de 40 %.

Afin d'amplifier ce fort développement, les actionnaires du groupe Charif Hachem et Samy Ounouna ont confié un mandat exclusif à la banque d'affaires Crescendo finance pour rechercher un partenaire financier. Un process qui a débouché sur l'entrée au capital du fonds de private equity Abénex sur une base de valorisation des titres équivalent à plus de 10x l'EBITDA.

Charif Hachem, Président de l'IPSSI : « Nous nous réjouissons d’associer Abénex à cette nouvelle page de l’histoire de l'IPSSI. Nous avons été convaincus par leur approche très opérationnelle et leur connaissance précise du secteur qui vont nous permettre d'accélérer notre plan de croissance. ».

Conseils juridiques actionnaires fondateurs : Coblence avocats (Corporate : Alexandre Brugière et Emmanuelle Benvenuti, Fiscal : Alexandre Polak et Thibaut Hubert)

Conseils financiers cédants : Crescendo Finance (Yoann Roussel, Fabien Caillot)

Dirigeants : Charif Hachem et Samy Ounouna

VDD financière : NG Finance (Olivier Schwab, Guilhem Pinot de Villechenon, Maryam Tahiri)

Investisseur : Abénex (Thomas Peretti, Angèle France, Foucault Crombez)

Conseil juridique Abénex : Claris Avocats (Manfred Noé, Antoine Gergoy)

Due diligences financières : Advance Capital (Guillaume Philippot, Marine Vernay)

Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet, Magali Mazzuco)

ESG : PriceWaterCooper (Chloé Szpirglas), Carbometrix (Christian Couturier).