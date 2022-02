Coblence avocats, conseil de EVA Group

La société EVA Group, société spécialisée en cybersécurité, a été cédée à Sopra Steria, leader européen de la transformation digitale. Coblence avocats (Alexandre Brugière et Myrtille Lapuelle, associés, Barbara Chapron et Alexandra Briens) a accompagné les fondateurs de EVA Group sur cette opération de sortie du fonds B & Capital ainsi que la société sur les aspects sociaux de cette transaction.

EVA Group est un cabinet français en cybersécurité et performance du SI. Créé en 2007, le groupe compte 240 consultants et dispose de 7 bureaux : Paris, Toulouse, Lyon, Singapour, Hong Kong, Toronto et New York. L’entreprise dispose d’une large offre de services : gouvernance et assistance aux RSSI, gestion de la conformité, sécurité des architectures du SI et du Cloud, maintien en conditions opérationnelles, audits offensifs, formations certifiantes. EVA Group intervient auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.

Sopra Steria, est, pour sa part, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.

Cette acquisition va augmenter significativement la force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité et renforcera l’offre de services en sécurité des systèmes d’information auprès des grands clients du groupe. Elle constituera un levier d’accélération pour positionner le groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France.

Conseil juridique Fondateurs

Corporate : Coblence avocats (Alexandre Brugière, associé et Barbara Chapron)

Conseil juridique Cible

Social : Coblence avocats (Myrtille Lapuelle, associé et Alexandra Briens)

Conseil juridique B & Capital

Goodwin (Jérôme Jouhanneaud)

Conseil juridique Acquéreur

Corporate : Advant Altana (Bruno Nogueiro, associé, Arthur Boutemy, Alice Lesot et Olivier Carmès)