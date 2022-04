Coblence avocats accompagne Lisa Design dans sa cession

Ludovic et Elodie De Azevedo, dirigeants-fondateurs du distributeur de meubles Lisa Design, ont souhaité profiter du fort développement enregistré par leur groupe ces dernières années et viennent de céder 100 % du capital au family office SGPA, lié à la famille Guisset.

Connue pour son parcours aux manettes du spécialiste de meubles de bureau JPG, la famille Guisset a déjà investi dans les secteurs du mobilier et du e-commerce via SGPA, dont Bruneau (de 2015 à 2017), The Bradery (depuis 2019), ou encore Acipa (entre 2003 et 2019).

Via ce LBO, elle s'empare ici d'un acteur spécialisé dans le sourcing de meubles, et plus spécifiquement de canapés, en provenance de fabricants d'Europe de l'Est. Des produits ensuite distribués sous ses propres marques (Bestmobilier et Lisa Design) et sous licence Bobochic, via son propre site ou des distributeurs partenaires (Cdiscount, Conforama, But ou La Redoute).

SGPA :

Jean-Paul Guisset, Philippe Guisset

Conseil juridique investisseur :

Vivien & Associés (Judith Fargeot, Lisa Becker)

Conseils cédants financier :

Largillière Finance (Paul Bougnoux, Thomas Bureau) ;

Conseils cédants juridique :

Coblence avocats (Ludovic Dorès, Barbara Chapron).