Coblence avocats accompagne les associés de NEXTiim sur sa cession à BTP Consultants

NEXTiim est une société créée en 2019 par Yann Jobert, ancien responsable du bureau d’études de la division Smart Building de Suez Environnement. Elle rassemble, d’une part, un savoir-faire en développement logiciels pour l’immobilier et d’autre part, des compétences terrain d’intégrateur de Gestion Technique de Bâtiment (GTB).

Récemment fusionnée avec sa société sœur Emovision, créée elle aussi par Yann Jobert, NEXTiim a développé une solution logicielle de gestion technique de patrimoine, Sextant, permettant d’accompagner les acteurs du marché pour créer de la valeur d’usage durable de leurs actifs. NEXTiim ambitionne d’imposer sa plateforme comme un standard du marché et a pour objectif de multiplier par cinq son chiffre d’affaires, en passant de 1,5 millions d’euros en 2021 à 6 millions d’euros d’ici 2025.

Spécialiste du secteur des TIC (« Testing, Inspection et Certification »), le Groupe BTP Consultants s’est imposé comme référent technique des acteurs du bâtiment et de la conception des projets de rénovation. Créé en 1996, le groupe propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, la coordination SPS (« Sécurité et Protection de la Santé »), les diagnostics immobiliers et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM.

Le Groupe BTP Consultants emploie plus de 500 collaborateurs à travers un réseau de 24 agences en France. Avec près de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 6000 clients au sein de son portefeuille, le groupe est un acteur national majeur et détient une position de leader en Ile de France sur ses cœurs de métier.

Avec cette troisième acquisition en 2021, le groupe BTP Consultants s’affirme comme un acteur de premier plan dans le pilotage numérique des bâtiments et des infrastructures industrielles. NEXTiim va, pour sa part, pouvoir accélérer son développement et apporter des solutions toujours plus adaptées aux besoins du marché.

Conseil juridique Cédants

Corporate : Coblence avocats (Alexandre Brugière, associé et Emmanuelle Benvenuti)

Conseils juridique Acquéreur

Arnaud Deparday