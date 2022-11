CNR volet santé : les concertations sont lancées dans les territoires d’Île-de-France

En Île-de-France, cette démarche de concertation est organisée sur tout le territoire à l’échelle de chaque département à travers 23 réunions. Les premières concertations ont eu lieu le 7 novembre 2022 en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

Les concertations sur le territoire francilien lancées

Afin de lancer la dynamique francilienne, l’ARS Île-de-France a réuni le 12 octobre 2022 les présidents des conseils territoriaux de santé (CTS). Ces instances de démocratie sanitaire regroupent des professionnels de santé, usagers, collectivités territoriales ainsi que des représentants de l’Etat et des organismes de sécurité sociale, qui joueront un rôle essentiel dans l’animation de la période de concertation qui s’ouvre dans les territoires. Objectif : faire émerger des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de notre système de santé.

La concertation lancée par l’Agence, qui prend la forme de concertations départementales, est ainsi coorganisée et pilotée avec les partenaires des territoires : CTS, Assurance maladie et collectivités territoriales notamment. Elle rassemblera les élus, les administrations, les professionnels et les usagers qui seront invités à faire des propositions autour des quatre thématiques du CNR santé : le rôle et l’accès au médecin traitant, l’attractivité des métiers de la santé, la permanence et l’accès aux soins ainsi que les politiques de prévention.

Premières concertations en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

C’est dans ces deux départements qu’ont eu lieu les premières concertations territoriales, le 7 novembre dernier. En Seine-Saint-Denis, ce premier temps d’échange, d’écoute et de partage d’expérience a porté sur les sujets d’attractivité des métiers, de prévention en santé et sur les maladies chroniques. Il a permis des échanges riches entre usagers, professionnels de santé et élus qui ont pu exprimer leurs convictions et faire valoir les initiatives concrètes et porteuses déjà déployées ou envisagées au sein de ce territoire.

Dans le Val-de-Marne, la réunion de concertation a pris la forme d’un groupe de travail dédié d’une quinzaine de personnes, notamment les coordinateurs de contrats locaux de santé (CLS) des principales villes du département. Les débats ont en particulier porté sur la promotion de la santé, les déterminants de santé et la participation citoyenne.

Au cours des prochaines semaines, dans chaque département d’Île-de-France, auront lieu 23 concertations, rassemblant l’ensemble des parties prenantes. A l’issue de ces échanges, l’ensemble des travaux, concertations territoriales comme contributions écrites régionales, fera l’objet d’une consolidation puis d’une restitution régionale mi-décembre, avant d’être transmis au niveau national.

Les acteurs régionaux de la santé et de la prévention sont d’ailleurs invités à transmettre à l’Agence leurs contributions écrites pour le 30 novembre 2022, à l’adresse ars-idf-cnr@ars.sante.fr.